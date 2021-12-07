Jos Verstappen: "Hamilton'a pilot olarak saygı duyuyorum... Hepsi bu kadar"

Hamilton ve Verstappen sene boyunca şampiyonluk için çok yakın mücadele verdiler ve sezonun son yarışı Abu Dhabi GP'ye eşit puanla başlayacaklar.

İki pilot, sonuncusu Suudi Arabistan GP'de olmak üzere bu sene birçok kez pist üstünde mücadele ettiler. Pist dışında ise çok fazla sıkıntı olmadı.

Buna karşı Jos, Hamilton'la herhangi bir bağlantılarının olmadığını, onun diğer pilotlara karşı pek arkadaş canlısı olmadığını ve kendi dünyasında yaşadığını düşünüyor.

Daily Mail'e konuşan Jos, "Lewis'le asla konuşmam. Onun da benimle konuşması gerekmiyor. Ben onun için bir hiçim. Pilot olarak ona saygı duyuyorum ancak bunun dışında bir şey yok."

"Max ve Lewis sadece podyumdayken konuşurlar, o da çok az olur. Max'i diğer pilotlarla gördüğümde, onun çok iyi anlaştığını düşünüyorum. Ancak Lewis ile öyle bir şey yok. Lewis kendi dünyasında yaşıyor."

"Ben de F1'de mücadele ettim. Max'e kıyasla çok gerideydim. Ancak pilotlardan bazılarıyla konuşmaya devam ediyorum ve onların hepsi çok arkadaş canlısı ya da selam veriyorlar. Birçok kez birlikte aynı uçağa biniyoruz, her zaman aynı pilot grubu oluyor. Çok eğleniyoruz."

"Ancak size bakmayan, yere bakan pilotlar da var." dedi.

Hamilton sene sonunda şampiyon olursa Michael Schumacher'i geçecek ve 8 kez Dünya Şampiyonu olan ilk pilot olacak. Verstappen şampiyon olursa, bu onun ilk şampiyonluğu olacak.

Jos, zamanında Schumacher'in Hamilton'dan farklı olduğunu belirtti ve "Onunla iyi bir iletişimimiz vardı." dedi.

*Bu röportaj Suudi Arabistan GP öncesinde verildi.