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Formula 1 / Meksika GP / Son dakika

Jos Verstappen: "Hamilton, Max'i tehdit olarak görüyor"

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Jos Verstappen: "Hamilton, Max'i tehdit olarak görüyor"
Ekleyen:
, Journalist
Çeviren: Kemal Şengül, Editör
30 Eki 2019 07:20

Jos Verstappen, Lewis Hamilton'ın Max Verstappen hakkında yaptığı yorumlara yanıt verdi.

Mercedes pilotu Lewis Hamilton ve Ferrari pilotu Sebastian Vettel, Red Bull pilotu Max Verstappen'le farklı yarıştıklarını söylerken; Hamilton, Verstappen'le mücadelede fazla boşluk bırakmazlarsa temasın çok büyük ihtimal olduğunu belirtmişti.

Hamilton, "Max'le mücadele ederken ona ekstra boşluk bırakmazsanız, çok büyük ihtimalle temas yaşıyorsunuz. Bu yüzden çoğu zaman o fazla boşluğu bırakıyorsunuz." demişti.

Ancak Max'in babası Jos Verstappen'e göre Hamilton, Hollandalı sürücüyü bir tehdit olarak gördüğü için böyle konuşuyor.

"Önceki birkaç yarışta Max ilk turda olaylar yaşadı, yarışın başında tekrar yarış dışı kalmak istemedi. Lewis'le yarışın başında temas vardı. Ama bu yarışın bir parçası. Max'in bu durumda yanlış bir şey yaptığını sanmıyorum."

"Lewis basın toplantısında bu olayla ilgili neden öyle söylediğini anlıyorum. Hamilton, Max tarafından tehdit edildiğini hissediyor. Onu bir tehdit olarak görüyor. Bu şaşırtıcı değil - Verstappen'in yarışlarda nasıl performans gösterdiğine bir bakın. Gelecek sezon Max'a iyi bir araç verildiğinde neler olacağını göreceğiz. Hamilton ve Vettel sadece Max'i düşünüyor, bu baştan sona belli."

Bununla birlikte Jos, sıralama turlarındaki olayın ardından oğlunun bazen açıklama yapmak yerine susması gerektiğini söyledi.

"Sıralama turlarından sonra Max'le konuştum. İkimiz de hızlı turlarından çok memnunduk ve bu kadar yüksek sonuçlar almayı beklemiyorduk. Max seansın sonunda sarı bayraklarını görmediğini, sadece Bottas'ın aracını gördüğünü söyledi. Yavaşlamadı ve onu anlıyorum. Genellikle, herhangi bir kaza olduğunda takım derhal sürücülere bu konu hakkında bilgi verir ve ne yapılması gerektiğini söyler. Red Bull bunu yapmadı, bu yüzden nasıl davranacağına sürücünün kendisi karar verdi."

"Max hafta sonunun en iyi turuna atıyordu ve pole pozisyonunu kazanmak istedi. Sektörleri çok iyiydi ve turun sonuna sadece bir viraj vardı, bu yüzden de yavaşlamadı. Ama bunu sadece o yapmadı, bu yüzden ceza sonrası çok üzgündü."

"Bence Max, hareketleri hakkında yorum yapmasa daha iyi olurdu. Konu hakkında hiç konuşmamalı, görmediğini söylemeliydi. Bu durum onun için bir ders oldu. Bir dahaki sefere cevap vermeden önce düşünecek. Max ağzını nasıl kapalı tutacağını bilmiyor ve her şeyi olduğu gibi söylüyor, ama bu Formula 1'de gördüğünüz üzere her zaman iyi olmalı. Sessiz olmalıydı. Böyle anlarda belki de bir şey söylemesine gerek yoktur."

Jos, oğlunun Bottas'la yaşadığı temasta lastik endişesi yüzünden aceleci davrandığını söyeldi.

"Bottas'la olan olayına gelirsek, bir şey bittikten sonra nasıl davranacağını değerlendirmek kolay. Antrenmanlarda lastikler çok fazla aşınıyordu. Cuma günü lastikler 10 turdan sonra tamamen çalışmayı bırakıyordu. Ancak Pazar günü Max neredeyse tüm yarışı tek lastik setiyle geçti. Bunu kimse beklemiyordu."

"Geriye dönüp baktığımızda, Max'in Bottas'ı geçme konusunda acele etmemesi gerektiğini söyleyebiliriz, ancak o sırada 10 turdan sonra lastik sorunlarının başlayacağından emindik, bu yüzden de hamle yapmak zorunda kaldı."

"Bottas o sırada bir hata yaptı ve Max bundan faydalandı. Valtteri, Red Bull Racing arabasının yaklaştığını gördü ve kapıyı kapamadı. Ancak virajı çok erken döndü, bu yüzden ön kanadıyla Max'in arka lastiğine dokundu. Bu olay olmasaydı Max kazanabilirdi. Lastiğinin patlaması yarışı mahvetti ve elbette üzgündü. ”

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Etkinlik Meksika GP
Alt-etkinlik Yarış sonrası
Pilotlar Jos Verstappen , Lewis Hamilton Şimdi al , Max Verstappen Şimdi al
Takımlar Red Bull Racing Şimdi al
Editör Roy Rijsdijk

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