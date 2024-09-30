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Formula 1

Jos Verstappen FIA'nın küfür tartışması hakkında: "Bu gördüğüm en saçma şey"

Eski F1 pilotu Jos Verstappen, oğlu Max için FIA tarafından zorunlu kılınan kamu hizmetini eleştirdi.

Neva Ünsaldı
Neva Ünsaldı
Jos Verstappen, Dr. Helmut Marko, Consultant, Red Bull Racing

Motorsport.com'a özel açıklamalarda bulunan Jos Verstappen, Max Verstappen'in Singapur'da resmi bir FIA basın toplantısında küfür ettiği için aldığı zorunlu kamu hizmetini eleştirdi.

Max Verstappen, Singapur Grand Prix'si öncesinde Perşembe günü düzenlenen basın toplantısında “s**ik” kelimesini kullandığı için hakemler tarafından cezalandırıldı.

Jos Verstappen, Cumartesi günü Renaud Jamoul ile birlikte dördüncü olduğu Doğu Belçika Rallisi'nde Motorsport.com'a verdiği demeçte “Bu gördüğüm en saçma şey.” dedi.

“Ama bunu rallide de görüyoruz,” diye devam eden eski grand prix pilotu, WRC pilotu Sébastien Ogier'e bu ayın başlarında Yunanistan'daki Akropolis Rallisi'nde görevlilere yönelik yorumları nedeniyle verilen ve askıya alınan 30.000 avroluk cezaya atıfta bulundu.

Mohammed Ben Sulayem, President, FIA, with official representatives on the grid

Mohammed Ben Sulayem, President, FIA, with official representatives on the grid

Photo by: Zak Mauger / Motorsport Images

Bu yılın başlarında FIA Başkanı Mohammed ben Sulayem Instagram'da bir açıklama yayınlayarak Uluslararası Spor Kuralları metninin “son zamanlarda yapılan araştırmaların, sürücülerin ve takım üyelerinin olumsuz yorumları ile sosyal medyada görevlilere yönelik artan nefret arasında doğrudan bir bağlantı olduğunu göstermesinin” ardından değiştirildiğini belirtti.

Yakın zamanda Ben Sulayem Motorsport.com'a verdiği özel bir röportajda sürücülerin kullandıkları dile daha fazla dikkat etmelerini istediğini söyledi. “Sorumlu insanlar olmamız gerekiyor.” dedi.

Jos Verstappen Belçika'da, “FIA'nın çok iyi bir iş çıkardığını düşünmüyorum” dedi ve alaycı bir gülümsemeyle ekledi: “Ama bu konuda çok fazla konuşmayacağım!”

Oğlu da fazla bir şey söylemedi. Üç kez dünya şampiyonu olan Max Verstappen, Singapur'da Cumartesi ve Pazar günü resmi basın toplantılarında sorulan sorulara çok kısa yanıtlar verdikten sonra salonu terk edip FIA'nın kararını protesto etmek için dışarıda basına daha uzun yanıtlar vererek aldığı cezayla ilgili ne hissettiğini açıkça ortaya koydu.

Sekiz kez dünya ralli şampiyonu olan Ogier, bu hafta sonu Şili'de düzenlenen WRC turunda da benzer bir şekilde protesto gösterisinde bulundu. Fransız pilot etap sonrası röportajlarında sadece kısa yanıtlar verdi.

Ogier daha sonra yaptığı açıklamada “FIA'nın üst düzey yetkilileri bize çenemizi kapatmamızı söylediler.” dedi.

Bu bağlamda, son zamanlarda dil konusunda verilen cezalar, daha önce resmi bir basın toplantısında küfür edenlerin aldığı cezalardan daha ağırdı. Örneğin, takım müdürleri Toto Wolff ve Frédéric Vasseur geçen yıl Las Vegas'ta benzer bir dil kullandıkları için resmi uyarılar almışlardı.

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