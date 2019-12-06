Formula 1
Formula 1
R
Formula 1
Japonya GP
10 Eki
-
13 Eki
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Meksika GP
24 Eki
-
27 Eki
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Birleşik Devletler GP
01 Kas
-
03 Kas
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Brezilya GP
14 Kas
-
17 Kas
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Abu Dhabi GP
28 Kas
-
01 Ara
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
TÜMÜ:
Program Sonuçlar Puan Durumu
Oturum aç

Motorsport Network

TV Bilet al Mağaza

Uygulamalarımızı indirin

© 2019 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Bilet al Mağaza
Önceki Sonraki
Formula 1 / Son dakika

Jos Verstappen: “Ferrari, yakıt hatasını yanlışlıkla yapmadı”

paylaşım
yorumlar
Jos Verstappen: “Ferrari, yakıt hatasını yanlışlıkla yapmadı”
Ekleyen:
, Editör
6 Ara 2019 10:41

Jos Verstappen, Abu Dhabi’de Charles Leclerc’in aracında yapılan yakıt hatasının bilerek yapıldığını düşünüyor.

Sezonun son yarışı Abu Dhabi öncesinde FIA, Leclerc’in aracında belirtilenden önemli derecede farklı miktarda yakıt bulunduğunu açıklamıştı.

Red Bull takım patronu Christian Horner, bir diskalifiye kararının geleceğini düşündüğünü açıklamış, ancak Ferrari’ye sadece 50 bin euro para cezası gelmişti.

Max Verstappen’in babası Jos ise bu konuda, “Bunun bir hesaplama hatası olmadığını biliyorsunuz.”

“Ferrari bunun gibi hesaplama hataları yapmaz.”

“Bu, F1’de hassas bir konu. Bu konuda ağzımın yanmasını istemiyorum. Ancak gelecek sene kuralların sıkılaştırılması gerekiyor.” ifadelerini kullandı.

Ferrari takım patronu Mattia Binotto ise, “Bu ilk kez olmuyor. Bu sezon en az 10 kez kontrol edildik.”

“Yani bu ilk değildi ve hiçbir zaman sorun çıkmamıştı. Ancak bugün bir tutarsızlık oldu.” demişti.

İlgili haberler:

Sonraki haber
Gazprom, Renault veya Alpha Tauri'nin isim sponsoru olabilir!

Önceki haber

Gazprom, Renault veya Alpha Tauri'nin isim sponsoru olabilir!

Sonraki haber

Red Bull: “Honda ile ilk sezon, beklentilerin ötesindeydi”

Red Bull: “Honda ile ilk sezon, beklentilerin ötesindeydi”
Yorumları görüntüle

Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Editör Cem Özel

Yarış merkezi

Abu Dhabi GP

Abu Dhabi GP

28 Kas - 1 Ara
Seans Tarih
Yerel zaman dilimi
Sizin Zaman Diliminiz
 İçerik
FP1
Cum 29 Kas
Cum 29 Kas
04:00
13:00
FP2
Cum 29 Kas
Cum 29 Kas
08:00
17:00
FP3
Cmt 30 Kas
Cmt 30 Kas
05:00
14:00
Q1
Cmt 30 Kas
Cmt 30 Kas
08:00
17:00
Yarış
Paz 1 Ara
Paz 1 Ara
08:10
17:10
Son sonuçlar Puan Durumu

Çok Okunanlar

1
Formula 1

Jos Verstappen: “Ferrari, yakıt hatasını yanlışlıkla yapmadı”

55dk
2
Formula 1

Red Bull: “Honda ile ilk sezon, beklentilerin ötesindeydi”

16dk
3
Formula 1

Red Bull, 2020'de Ferrari'yi protesto edebilir

4
MotoGP

Valentino Rossi, Mercedes F1 testi için koltuk ayarı yaptı

5
Formula 1

Kubica, Racing Point'le anlaşmaya yakın

3s

Son Videolar

Yeni Zandvoort pistinde sanal bir tur 01:24
Formula 1

Yeni Zandvoort pistinde sanal bir tur

Max Verstappen ve Alex Albon'ın çöldeki kapışması 03:01
Formula 1

Max Verstappen ve Alex Albon'ın çöldeki kapışması

Red Bull'un sıfır yer çekiminde pit stopu 02:09
Formula 1

Red Bull'un sıfır yer çekiminde pit stopu

F1 Start Gridi: Brezilya GP 00:56
Formula 1

F1 Start Gridi: Brezilya GP

F1 2019'da Interlagos'ta bir tur 01:20
Formula 1

F1 2019'da Interlagos'ta bir tur

Son Haberler

Red Bull: “Honda ile ilk sezon, beklentilerin ötesindeydi”
F1

Red Bull: “Honda ile ilk sezon, beklentilerin ötesindeydi”

Jos Verstappen: “Ferrari, yakıt hatasını yanlışlıkla yapmadı”
F1

Jos Verstappen: “Ferrari, yakıt hatasını yanlışlıkla yapmadı”

Gazprom, Renault veya Alpha Tauri'nin isim sponsoru olabilir!
F1

Gazprom, Renault veya Alpha Tauri'nin isim sponsoru olabilir!

Tarihte bugün: Keke Rosberg'in doğum günü
F1

Tarihte bugün: Keke Rosberg'in doğum günü

Kubica, Racing Point'le anlaşmaya yakın
F1

Kubica, Racing Point'le anlaşmaya yakın

Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2019 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.