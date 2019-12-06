Jos Verstappen: “Ferrari, yakıt hatasını yanlışlıkla yapmadı”
Jos Verstappen, Abu Dhabi’de Charles Leclerc’in aracında yapılan yakıt hatasının bilerek yapıldığını düşünüyor.
Sezonun son yarışı Abu Dhabi öncesinde FIA, Leclerc’in aracında belirtilenden önemli derecede farklı miktarda yakıt bulunduğunu açıklamıştı.
Red Bull takım patronu Christian Horner, bir diskalifiye kararının geleceğini düşündüğünü açıklamış, ancak Ferrari’ye sadece 50 bin euro para cezası gelmişti.
Max Verstappen’in babası Jos ise bu konuda, “Bunun bir hesaplama hatası olmadığını biliyorsunuz.”
“Ferrari bunun gibi hesaplama hataları yapmaz.”
“Bu, F1’de hassas bir konu. Bu konuda ağzımın yanmasını istemiyorum. Ancak gelecek sene kuralların sıkılaştırılması gerekiyor.” ifadelerini kullandı.
Ferrari takım patronu Mattia Binotto ise, “Bu ilk kez olmuyor. Bu sezon en az 10 kez kontrol edildik.”
“Yani bu ilk değildi ve hiçbir zaman sorun çıkmamıştı. Ancak bugün bir tutarsızlık oldu.” demişti.
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