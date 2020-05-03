Jos Verstappen: "Bu yıl yarış olmaması imkansız"

Koronavirüs nedeniyle 2020 sezonunda şimdiye kadar hiçbir yarış yapılmadı ve normal takvimin ilk 10 yarışı ya iptal edildi ya da ertelendi.

Formula 1'in patronları yeni sezonun 5 Temmuz'da, seyircisiz şekilde Avusturya'da başlamasını umuyorlar.

De Telegraaf'a konuşan Max'in babası Jos Verstappen, 2020 yılında yarış yapılmamasının mümkün olmadığını belirtti.

Jos, "Kesinlikle yarış olacak. Buna ikna oldum ve bence yarışsız bir yıl imkansız. Aksi takdirde takımlar gerçekten batacaklar ve insanlar işlerini kaybedecekler."

"Tehlike altında olan çok fazla sözleşme var. Tabii ki sağlık en önemli şey, ama aylar boyunca tüm ekonomiyi kapatmak da bir seçenek değil. Herkes sağduyulu davranmalı. Artık insanların buna karşı direneceğini fark edebiliyorsunuz." dedi.

Bu sezon aynı yerde birden fazla yarış düzenlenebilir ve bu, bazı takımlar için avantaj olabilir.

Verstappen, "Konuya gerçekten bu şekilde bakabilirsiniz. Silverstone'da belki de iki yarış yapılacak ve son yıllarda genel orada Mercedes kazandı." dedi.

Jos, seyircisiz yarışla ilgili de, "En önemli şey, belli bir noktada yeniden yarışabilmek. O zaman seyirci olup olmaması bir fark yaratmaz. Ayrıca herkesi önceden teste sokmak zorunda kalacaklar."

"15 personel oldukça dar bir alanda, tek bir F1 aracı üzerinde çalışıyor. Yani diğer insanlardan 1.5 metre uzakta duramazsınız." dedi.

Verstappen, F1 devam ederse ve sezona padokta sınırlı sayıda insanla başlarsa Max'in bundan avantaj sağlayacağını düşünüyor.

Jos, "Gazeteci olmayan bir yarış Max için faydalı olacak çünkü çok fazla röportaj vermek zorunda kalmayacak." dedi.

Son olarak Hollanda GP'nin yapılıp yapılmayacağını değerlendirdi.

"Formula 1 dünyasının heyecanla beklediği bir yarıştı ve büyük bir şov olmalıydı. Seyircili veya seyircisiz, bu yıl Zandvoort'ta yarış olacağını düşünmüyorum."

"Ama karar F1 yönetimine ve piste bağlı. Eğer yapılmazsa, gelecek yıl yapmak bir seçenek olabilir. Yakında tekrar 100 bin kişinin birlikte yarış seyredebileceğini sanmıyorum. Koronavirüs aşısı bulunursa belki."