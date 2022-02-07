Jos Verstappen, Belçika medyasının Max’e olan ilgisinden memnun değil.

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Formula 1’de Hollanda bayrağı ile yarışan Max, aslında Belçika doğumlu ve aynı zamanda annesi de Belçikalı.

Yine de Hollandalı olarak bilinen Verstappen, Formula 1’de ki turuncu orduyu arkasına almış durumda.

Red Bull pilotu, 2021’in son yarışı olan Abu Dabi’de son turda ilk şampiyonluğunu kazanarak zirveye çıktı.

Bu yüzden de tahmin edileceği üzerine Max üzerindeki ilgi her zamankinden daha fazla. Belçika’nın Jos Verstappen’i üzen ilgisi de dahil.

Jos, Max şampiyon olana kadar böyle bir ilgi olmadığı görüşünde.

De Telegraaf’a konuşan Jos, “Herkes şu sıralar Max’ten bir parça istiyor.”

“Bu bir yandan onun için çok güzel bir iltifat. Elinden gelenin en iyisini yapıyor. Hem aracının içinde hem de dışında. Her şeyi iyi karşılıyor, taze bir zihin ile kendini koruyor.”

“Bu yüzden birçok insanın gururlanmasını anlıyorum. Tabi ki anlıyorum. Fakat bazıları bana saçma geliyor.”

“Örnek vermek gerekirse; Belçika basınlarından bazıları için Max bir anda Belçikalı oldu. Bu bence saçmaydı.”

“Yıllardır yarışıyoruz. Birkaç ay öncesine kadar Max ile ilgili çok az yazı vardı hatta neredeyse hiç yoktu. Şimdi de birdenbire çıkıp onu kendilerininmiş gibi gösteriyorlar. Ben kesinlikle olayları bu şekilde görmüyorum.” dedi.

Jos, oğlunun çifte vatandaş olmasına rağmen kendisini bir Hollandalı olarak gördüğünü söyledi.

“Her iki ülkenin vatandaşı olarak doğdu, çünkü o doğduğu sırada Sophie ve ben evliydik.” diyerek sözlerine devam etti: “Fakat Hollanda lisansı ile yarıştığından beri, o Belçikalıdan daha çok bir Hollandalı. Kendini böyle hissediyor.”

“Eğer Hollanda ile Belçika arasında bir maç varsa, Max bu durumda turuncu ordunun taraftarı olacaktır. 18 yaşında olsa ve uyruğunu seçmesi gerekse, yine Hollanda’yı seçecektir.”

Çeviri: Yaren Nükur