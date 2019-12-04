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Formula 1 / Son dakika

Jos Verstappen: “2020'de ilk yarıştan itibaren mücadelede olmalıyız"

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Jos Verstappen: “2020'de ilk yarıştan itibaren mücadelede olmalıyız"
Ekleyen:
Yardımcı Editör: Adam Cooper
Çeviren: Kemal Şengül, Editör
4 Ara 2019 08:58

Jos Verstappen, Red Bull'un 2020'deki ilk yarıştan itibaren iyi bir araca sahip olmasını ve şampiyonluk için savaşmasını umuyor.

Genç pilot, 2019'un son yarışı olan Abu Dabi Grand Prix'sinde ikinci oldu ve böylelikle pilotlar şampiyonasını üçüncü sırada noktalamayı başardı.

22 yaşındaki Hollandalı pilot, sezonu 278 puanla noktalarken, hem Charles Leclerc hem de Sebastian Vettel'i arkasında tutmayı başardı.

Jos Verstappen, oğlunun ve Red Bull'nu performansından memnun olduklarını ancak gelecek yıl ilk yarıştan itibaren galibiyet savaşları vermeleri gerektiğini söyledi.

Eski F1 pilotu, “Ama yine de ikincilikten daha yukarıda olmamız gerekiyor ve hedefimiz tam olarak bu."

"Bunun için gelecek yıl, ilk yarıştan itibaren mücadelede olmalıyız."

“Sezonun ilk yarısında, ilk yedi ila dokuz yarışta çok fazla puan kaybettiğimizi düşünüyorum. En başından itibaren doğru tempoda olduğumuzdan emin olmak için çalışmalıyız. Ama bunu biliyoruz. Herkes buna odaklanmış durumda ve herkes kazanmak istiyor. Gelecek yıl, sezonun bu noktasında nerede olduğumuzu göreceğiz."

"Eğer Max, dört yıl önce bir Mercedes'te olsaydı, dört yıl önce dünya şampiyonu olmuştu. Bu gerçekten kullandığınız araca bağlı.”

"Bu sezonun bitmesi iyi oldu çünkü şampiyon haftalar önce belli oldu. Elbette şimdi gelecek sezon için sabırsızlanıyoruz. Umarım iyi bir iş yapabileceğimiz bir araca sahip olabiliriz." dedi.

 

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
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Editör Erwin Jaeggi

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