Tüm Seriler
Prime'a abone ol

Ücretsiz üye olun

  • Favori makalelerinize hızlı erişim sağlayın

  • Son dakika haberleri ve favori sürücülerle ilgili bildirimleri yönetin

  • Yorumlarınızla sesinizi duyurun

Kayıt Oturum aç

Motorsport prime

Premium içeriği keşfedin
Prime'a abone ol

EDİSYON

Türkİye
Formula 1 Miami GP

Jos: "Şu anda herkes Max'i istiyor"

Jos Verstappen, oğlu Max Verstappen'in F1'deki geleceği hakkındaki düşüncelerini söyledi.

Zeynep Taş
Zeynep Taş
Max Verstappen, Red Bull Racing, 1st position, celebrates on arrial in Parc Ferme

Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images

Üç kez şampiyon olan Max'in Red Bull ile 2028 sonuna kadar sözleşmesi bulunuyor.

Hollandalı pilotun bu yıl üst üste dördüncü şampiyonluğunu kazanması bekleniyor ve şu aşamada bile 2025 şampiyonasının da favorisi konumunda.

Ancak Red Bull'daki iç iktidar mücadelesi söylentilerinin ortasında, geleceğiyle ilgili spekülasyonlar devam ediyor.

Verstappen'in babası Jos, Max'in şu anda Red Bull ile F1'de elde ettiği başarının altını çizdi.

Hafta sonu yarıştığı Wallonia Rallisi'nde RaceXpress'e konuşan Jos, "Her şey çok iyi gidiyor.

"Max çok güçlü, yarış sırasında da her şeyi kontrol altında tuttuğunu ve her şeye göz kulak olduğunu fark ediyorsunuz." dedi.

Kendisi de 1994-2003 yılları arasında F1'de kariyer yapmış olan Jos, mevcut sözleşmesinin uzunluğuna rağmen oğluna olan ilgiye şaşırmıyor.

Max Verstappen, Red Bull Racing RB20, Carlos Sainz, Ferrari SF-24

Max Verstappen, Red Bull Racing RB20, Carlos Sainz, Ferrari SF-24

Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

Ayrıca Red Bull'un şu anda Max için F1'deki en iyi fırsatı sunmasına rağmen, 2026 ve sonrasına bakmaları gerektiğinde ısrar ediyor.

"Bence herkes onu istiyor, Max şu an herkes için doğru kişi."

"Hızlı bir aracı var ama aynı zamanda 2026'yı da göz önünde bulundurmamız gerekiyor, bu yüzden şu anda her şeyin bize gelmesine izin veriyoruz. Çok sakin kalıyoruz ve ne olacağını göreceğiz."

Ünlü tasarımcı ve Red Bull'un şu anki teknik şefi Adrian Newey'nin takımdan ayrılacağı yönündeki spekülasyonlarla birlikte, böyle bir hareketin Verstappen kampını nasıl etkileyebileceğine odaklanılıyor.

Ancak Jos bu konuya girmek istemedi. 

"Bu konuda bir şey söylemeyeceğim çünkü bu konuda bir şey bilmiyorum."

"Onunla Red Bull arasında bir anlaşma var ve gerisini göreceğiz. Hepimiz onun nasıl bir performans sergilediğini ve ne kadar iyi olduğunu biliyoruz."

Motorsport topluluğunun bir parçası olun

Yorumlara katılın

Bu İçeriği Paylaşın veya Kaydedin

yorumlar
Önceki haber RB: "Bir numaralı adayımız Lawson"

Öne Çıkan Yorumlar

Henüz hiç yorum yapılmadı. İlk yorum yapan olmak ister misiniz?
Zeynep Taş
Daha fazlası
Zeynep Taş
Clarkson: "Alonso-Aston Martin açıklaması Newey için erken yapıldı"

Clarkson: "Alonso-Aston Martin açıklaması Newey için erken yapıldı"

Formula 1
Clarkson: "Alonso-Aston Martin açıklaması Newey için erken yapıldı"
Ferrari, Miami GP renk düzenini tanıttı

Ferrari, Miami GP renk düzenini tanıttı

Formula 1
Miami GP
Ferrari, Miami GP renk düzenini tanıttı
Audi, Sainz'a 'Red Bull'un karşılayamayacağı' büyük bir sözleşme teklifinde bulunmuş

Audi, Sainz'a 'Red Bull'un karşılayamayacağı' büyük bir sözleşme teklifinde bulunmuş

Formula 1
Miami GP
Audi, Sainz'a 'Red Bull'un karşılayamayacağı' büyük bir sözleşme teklifinde bulunmuş

Son Haberler

Sainz'a göre Ferrari'nin 2024'teki ilerlemesinin anahtarı, "daha az korku"

Sainz'a göre Ferrari'nin 2024'teki ilerlemesinin anahtarı, "daha az korku"

F1 Formula 1
Miami GP
Sainz'a göre Ferrari'nin 2024'teki ilerlemesinin anahtarı, "daha az korku"
İddiali koltuklardan birisi olan Mercedes koltuğunun yeni sahibi kim olacak?

İddiali koltuklardan birisi olan Mercedes koltuğunun yeni sahibi kim olacak?

F1 Formula 1
Miami GP
İddiali koltuklardan birisi olan Mercedes koltuğunun yeni sahibi kim olacak?
Stella: "McLaren mevcut gelişim hızını sürdürürse, 12 ay içinde Red Bull'u yakalayabilir"

Stella: "McLaren mevcut gelişim hızını sürdürürse, 12 ay içinde Red Bull'u yakalayabilir"

F1 Formula 1
Miami GP
Stella: "McLaren mevcut gelişim hızını sürdürürse, 12 ay içinde Red Bull'u yakalayabilir"
Clarkson: "Alonso-Aston Martin açıklaması Newey için erken yapıldı"

Clarkson: "Alonso-Aston Martin açıklaması Newey için erken yapıldı"

F1 Formula 1
Clarkson: "Alonso-Aston Martin açıklaması Newey için erken yapıldı"

Prime

Prime içeriğini keşfedin
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Jonathan Noble
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Kevin Turner
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Lawrence Barretto
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Ben Anderson
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Daha fazlasını görüntüle

İletişim

© 2024 Motorsport Network. Tüm hakları saklıdır.

Ücretsiz üye olun

  • Favori makalelerinize hızlı erişim sağlayın

  • Son dakika haberleri ve favori sürücülerle ilgili bildirimleri yönetin

  • Yorumlarınızla sesinizi duyurun

Kayıt Oturum aç

Motorsport prime

Premium içeriği keşfedin
Prime'a abone ol

EDİSYON

Türkİye