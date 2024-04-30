Jos: "Şu anda herkes Max'i istiyor"

Üç kez şampiyon olan Max'in Red Bull ile 2028 sonuna kadar sözleşmesi bulunuyor.

Hollandalı pilotun bu yıl üst üste dördüncü şampiyonluğunu kazanması bekleniyor ve şu aşamada bile 2025 şampiyonasının da favorisi konumunda.

Ancak Red Bull'daki iç iktidar mücadelesi söylentilerinin ortasında, geleceğiyle ilgili spekülasyonlar devam ediyor.

Verstappen'in babası Jos, Max'in şu anda Red Bull ile F1'de elde ettiği başarının altını çizdi.

Hafta sonu yarıştığı Wallonia Rallisi'nde RaceXpress'e konuşan Jos, "Her şey çok iyi gidiyor."

"Max çok güçlü, yarış sırasında da her şeyi kontrol altında tuttuğunu ve her şeye göz kulak olduğunu fark ediyorsunuz." dedi.

Kendisi de 1994-2003 yılları arasında F1'de kariyer yapmış olan Jos, mevcut sözleşmesinin uzunluğuna rağmen oğluna olan ilgiye şaşırmıyor.

Max Verstappen, Red Bull Racing RB20, Carlos Sainz, Ferrari SF-24 Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

Ayrıca Red Bull'un şu anda Max için F1'deki en iyi fırsatı sunmasına rağmen, 2026 ve sonrasına bakmaları gerektiğinde ısrar ediyor.

"Bence herkes onu istiyor, Max şu an herkes için doğru kişi."

"Hızlı bir aracı var ama aynı zamanda 2026'yı da göz önünde bulundurmamız gerekiyor, bu yüzden şu anda her şeyin bize gelmesine izin veriyoruz. Çok sakin kalıyoruz ve ne olacağını göreceğiz."

Ünlü tasarımcı ve Red Bull'un şu anki teknik şefi Adrian Newey'nin takımdan ayrılacağı yönündeki spekülasyonlarla birlikte, böyle bir hareketin Verstappen kampını nasıl etkileyebileceğine odaklanılıyor.

Ancak Jos bu konuya girmek istemedi.

"Bu konuda bir şey söylemeyeceğim çünkü bu konuda bir şey bilmiyorum."

"Onunla Red Bull arasında bir anlaşma var ve gerisini göreceğiz. Hepimiz onun nasıl bir performans sergilediğini ve ne kadar iyi olduğunu biliyoruz."