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Formula 1 Haberler

Jos: "Şampiyonluk savaşı henüz bitmiş değil"

Jos Verstappen, şampiyonada iyi bir konumda bulunduklarını kabul etse de, henüz sevinmiyor.

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Jos: "Şampiyonluk savaşı henüz bitmiş değil"
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Max Verstappen, bitime altı yarış kala Charles Leclerc'in 116 puan önünde ilk sırada yer alıyor ve büyük bir sürpriz olmadığı takdirde şampiyonluğunu önümüzde üç yarış içerisinde garantileyecek.

Çoğu isim bunun Singapur'daki bir sonraki yarışta bile gerçekleşebileceğini düşünüyor ancak Jos Verstappen henüz şampiyonluğu "garanti" olarak görmüyor.

RacingNews365'e konuşan Jos, "Max şu anda puan olarak açık ara önde ve her şey oldukça pozitif görünüyor ancak ortada hâlâ kazanılması gereken bir şampiyonluk var."

"Şu anda araç özellikle yarış temposunda çok kuvvetli görünüyor. Ancak Max, Singapur'da ilk sıradan başlayabilirse, bu durum onun işini kolaylaştıracak."

"Yine de şampiyonluğu tam olarak ne zaman kazanacağı benim için o kadar da önemli değil."

"En önemli şey bunun gerçekleşmesi. Elbette Max büyük bir farkla önde gidiyor ama benim için en önemli şey Max'in şampiyon olması." dedi.

Yarışa gidip gitmeyeceği sorusuna Jos, "Singapur'a kesinlikle gidiyorum ve işlerin nasıl gittiğine bağlı olarak, belki daha sonra Max ile Japonya'ya giderim." dedi.

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