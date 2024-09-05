Jos: "Red Bull, Max'in şikayetlerini dinlemedi"
Jos Verstappen'e göre Red Bull, Max Verstappen'in araçla ilgili şimdiye kadarki şikayetlerini dikkate almadı.
Jos Verstappen, Dr. Helmut Marko, Consultant, Red Bull Racing
Fotoğraf: Red Bull Content Pool
Red Bull son dönemde galibiyet için çekişemezken, Monza'da beli noktalarda dördüncü en hızlı takım görüntüsü çizdi.
Bu durum hakkında konuşan Jos Verstappen, oğlu Max Verstappen'in Red Bull Racing yönetimini birkaç ay önce araçla ilgili sorunlar konusunda uyardığını ancak takımın onun sözlerini dikkate almadığını savundu.
Jos, De Coen en Sander adlı podcast yayınında şunları söyledi: “Her şeyden önce, bu yıl getirilen güncellemeler beklenen sonucu vermedi."
"Bu nedenle takım yerinde sayarken, diğerlerinin ilerlediği ortaya çıktı."
"Özellikle Formula 1'de hareketsiz kalanlar her zaman geriye düşer."
“Önümüzdeki dönem de olumlu görünmüyor. Yarışlar peşi sıra geliyor ve henüz bir çözüm bulduklarını sanmıyorum.”
"Sezon başında Max kazandığı zaman her şey doğru yönde ilerliyor gibi görünüyordu fakat Max o zaman bile araç dengesinin olması gerkeen seviyede olmadığını söylüyordu."
"Max yaklaşık üç ay önce denge konusunda ciddi şekilde şikayet etmeye başladı. Ancak takım ya ona inanmadı ya da bunun doğruluğunu görmedi."
"Artık geç kaldılar."
Max Verstappen, Red Bull Racing
Fotoğraf: Red Bull Content Pool
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