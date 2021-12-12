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Formula 1 / Abu Dabi GP Haberler

Jos: "Max'le gurur duyuyorum"

Ekleyen:
, Kıdemli Editör

Max Verstappen'in babası Jos, oğlunun elde ettiği ilk şampiyonluğun ardından, sonuçtan mutluluk duyduğunu dile getirdi.

Jos: "Max'le gurur duyuyorum"

Jos Verstappen, tıpkı oğlu gibi Formula 1'de yarışsa da, pek de büyük bir kariyere sahip olmadı fakat Max, spordaki altıncı senesinde Lewis Hamilton'a karşı verdiği şampiyonluk savaşını kazanarak mutlu sona ulaştı.

Max artık, tarih boyunca şampiyon olmayı başaran nadir pilotlar arasına katıldı.

Yarışın ardından açıklamalarda bulunan Jos, oğlunun elde ettiği bu başarıdan gurur duyduğunu dile getirdi.

Jos, “Max ile gurur duyuyorum ve bugün gerçekten çok mutluyum."

"Güvenlik aracı tabii ki bize yardımcı oldu ama yine de Lewis'i pist üstünde geçmesi gerekiyordu."

"Takımın iyi bir stratejisi vardı ve pit stop yapmak doğruydu. Pek çok şey mükemmel şekilde yaptı. Max'in yılın sürücüsü olduğuna ve şampiyonluğa ulaştığına inanamıyorum..." dedi.

Fakat Jos, yarışın başında kaybettikleri liderlikten sonra, takım garajının arkasına geçmeyi tercih etti.

Bu konuda konuşan Jos, "Bence tüm Red Bull Racing endişeliydi çünkü Mercedes'in ne kadar hızlı olduğunu hepimiz biliyoruz."

"Fakat Max, hiç pes etmedi. Her zaman savaştı, bu onun kanında var. Max bana her turda zorladığını söyledi. Her şeyini verdi. Son turda sadece bir şansı vardı ve onu da doğru şekilde kullandı."

"Yarış esnasında başaracağımıza olan inancımı kaybettiğim için ekrandan uzaklaştım. Fakat son turda geri döndüm." dedi.

Max Verstappen, Red Bull Racing, 1st position, celebrates on the podium with his trophy

Max Verstappen, Red Bull Racing, 1st position, celebrates on the podium with his trophy

Fotoğraf: Charles Coates / Motorsport Images

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