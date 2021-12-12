Jos: "Max'le gurur duyuyorum"

Yarışın ardından açıklamalarda bulunan Jos, oğlunun elde ettiği bu başarıdan gurur duyduğunu dile getirdi.

Jos, “Max ile gurur duyuyorum ve bugün gerçekten çok mutluyum."

"Güvenlik aracı tabii ki bize yardımcı oldu ama yine de Lewis'i pist üstünde geçmesi gerekiyordu."

"Takımın iyi bir stratejisi vardı ve pit stop yapmak doğruydu. Pek çok şey mükemmel şekilde yaptı. Max'in yılın sürücüsü olduğuna ve şampiyonluğa ulaştığına inanamıyorum..." dedi.

Fakat Jos, yarışın başında kaybettikleri liderlikten sonra, takım garajının arkasına geçmeyi tercih etti.

Bu konuda konuşan Jos, "Bence tüm Red Bull Racing endişeliydi çünkü Mercedes'in ne kadar hızlı olduğunu hepimiz biliyoruz."

"Fakat Max, hiç pes etmedi. Her zaman savaştı, bu onun kanında var. Max bana her turda zorladığını söyledi. Her şeyini verdi. Son turda sadece bir şansı vardı ve onu da doğru şekilde kullandı."

"Yarış esnasında başaracağımıza olan inancımı kaybettiğim için ekrandan uzaklaştım. Fakat son turda geri döndüm." dedi.