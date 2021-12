Jos: "Max'le gurur duyuyorum"

Jos Verstappen, tıpkı oğlu gibi Formula 1'de yarışsa da, pek de büyük bir kariyere sahip olmadı fakat Max, spordaki altıncı senesinde Lewis Hamilton'a karşı verdiği şampiyonluk savaşını kazanarak mutlu sona ulaştı.

Max artık, tarih boyunca şampiyon olmayı başaran nadir pilotlar arasına katıldı.

"Fakat Max, hiç pes etmedi. Her zaman savaştı, bu onun kanında var. Max bana her turda zorladığını söyledi. Her şeyini verdi. Son turda sadece bir şansı vardı ve onu da doğru şekilde kullandı."

Max Verstappen, Red Bull Racing, 1st position, celebrates on the podium with his trophy

Fotoğraf: Charles Coates / Motorsport Images