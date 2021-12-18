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Jos, Max'in şampiyon olamayacağını düşündüğü için garajdan ayrılmış

Ekleyen:
, Kıdemli Editör

Jos Verstappen, Abu Dhabi Grand Prix'sinin gidişatı göz önüne alındığında, oğlunun şampiyon olamayacağına inandığı için garajdan ayrıldığını söylüyor.

Jos, Max'in şampiyon olamayacağını düşündüğü için garajdan ayrılmış

Hollandalı pilot, pazar günkü yarışın geneline bakıldığında şampiyon olabilecek gibi durmuyordu çünkü Lewis Hamilton açıkça daha iyi bir tempoya sahipti.

Ancak son bölümde piste giren güvenlik aracı her şeyi değiştirdi ve galibiyet Verstappen'e gitti.

Max'in babası Jos, yarışla alakalı şöyle konuştu: "Kendimizi, güvenlik aracı sayesinde galibiyet için zorlayabileceğimiz bir pozisyon içerisinde bulduk. Fakat geçiş henüz gerçekleşmemişti."

"Takım bence iyi bir strateji geliştirdi ve onu hemen pite çağırdı. Sezon boyunca pek çok kez iyi şeyler yaptılar ve Max, bu şampiyonluğu gerçekten hak eden pilottu,"

"Max her zaman savaşmaya devam etti ve bu, hep böyle olacak çünkü onun DNA'sında var. Bana yarıştan sonra her turda elinden gelenin en iyisini yaptığını ve çok zorladığını söyledi."

"Sonunda bir fırsat yakaladı ve son turda bunu sonuna kadar kullandı."

"Yarış sırasında artık başaramayacağına inandığım için garajdan ayrıldım... Fakat son turda geri döndüm."

Jos neden garajdan ayrıldığını daha detaylı açıklaması istendiğinde, "Dediğim gibi, şampiyon olacağımıza dair hissim yoktu. Bu yüzden yüzümde tüm o kameraları görmek istemediğim için garajdan ayrıldım ve yarışı huzur içerisinde izlemek için yukarıdaki bir odaya gittim."

"Yanımda menajer Raymond Vermeulen vardı. Nicholas kaza yapınca, çılgına döndük. Max ve Lewis arasındaki araçların çekilmesi ve yarış yönetiminin onların yarışmasına izni vermesi gerektiğini söylüyorduk."

"Herkes, eğer yarışın son turuysa, Max'in deneyeceğini gayet iyi biliyor. Atağı beşinci virajda yaptı ve bunu orada yapmasını beklemiyordum."

"Gözlerimde yaşlar vardı ve gergindim, her şey gerçekten bir araya geldi." dedi.

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