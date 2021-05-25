Biletler
Oturum aç

Motorsport Network

TV Biletler fashion Giorgio Piola jobs

Uygulamalarımızı indirin

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Biletler fashion Giorgio Piola jobs
Önceki / Villeneuve: "Leclerc kendisini suçlamalı" Sonraki / Brundle, Ferrari’de “gergin toplantılar” yapılacağını düşünüyor
Formula 1 / Monako GP Haberler

Jos Verstappen: ''Max'ın Monako'da kazanmasını izlemek duygusaldı''

Ekleyen:

Red Bull pilotu Max Verstappen'in babası Jos Verstappen, oğlunun Monako'daki galibiyetinin ardından duygusal anlar yaşadığını söyledi.

Jos Verstappen: ''Max'ın Monako'da kazanmasını izlemek duygusaldı''

Geçtiğimiz hafta sonu gerçekleştirilen Monte Carlo sokaklarındaki yarışı kazanan Verstappen, tarihte Monako Grand Prix'sini kazanan ilk Hollandalı pilot olmuştu.

Pole pozisyonunun sahibi Charles Leclerc'in sıralama turlarındaki kazasının ardından aracının şaftında bir sorun ortaya gelmiş ve Ferrari bu sorunu saptayamamıştı.

İlgili haberler:

Bununla birlikte, Leclerc gride geliş turunda sorun yaşamış ve garajına dönerek yarıştan çekilmişti. Leclerc'in yarıştan çekilmesiyle birlikte gridde önü boşalan ve dolaylı olarak pole pozisyonunun sahibi olan Verstappen, bütün yarışı kontrolü altında götürerek rahat bir galibiyet almıştı.

Şampiyondaki ana rakibi Lewis Hamilton'ın da yarışı 7. bitirmesiyle birlikte, Verstappen kariyerinde ilk kez Pilotlar Şampiyonası'nı lider götürmekte.

Monako Grand Prix'si hakkında De Telegraaf'a konuşan Jos Verstappen, Max'ın Monako'daki galibiyetini, 2016 İspanya'daki ilk kariyer galibiyeti ile karşılaştırdı ve şu ifadeleri kullandı: ''İspanya Grand Prix'si biraz daha özeldi ama onun Monako'da kazanmasını ve orada durmasını görmek de duygusaldı. ''

''Monako, yarışı evinde izleyen bir baba için oldukça heyecan verici olabiliyor. Monako'daki gibi yarışları bir babanın izlemesi, iyi değil. Monako'da bariyerlere çok yaklaşıyorlar, bazen bariyerlerle aralarında sadece birkaç santimetre oluyor. Max'ın araç üstünü görüntülerini izledim ve gördüklerimi çok sevmedim. Yani [padokta olsaydım da] muhtemelen lavaboya giderdim.''

Monako'daki sonuçlarla birlikte Max, Pilotlar Şampiyonası'nda ilk sırayı alırken, Red Bull da Takımlar Şampiyonası'nda lider konumda. Fakat baba Verstappen'e göre, Mercedes'in aracı hâlâ Red Bull'un aracından ''biraz daha iyi''.

Konu hakkında konuşan Jos, ''Her zaman Red Bull'un favori olduğunu söylüyorlar ancak onlar bu oyunu her zaman oynuyor. Biz bunu daha iyi biliyoruz.''

''Bu hafta sonu iyiydi ancak sıkı çalışmaya devam etmeliyiz. Henüz hiçbir şey belli değil, rahatlamamız gerek. Mercedes hâlâ avantajlı olan taraf.'' ifadelerini kullandı.

Max Verstappen, Red Bull Racing and Jos Verstappen in the paddock

Max Verstappen, Red Bull Racing and Jos Verstappen in the paddock

Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images

paylaşım
yorumlar
Villeneuve: "Leclerc kendisini suçlamalı"

Önceki haber

Villeneuve: "Leclerc kendisini suçlamalı"

Sonraki haber

Brundle, Ferrari’de “gergin toplantılar” yapılacağını düşünüyor

Brundle, Ferrari’de “gergin toplantılar” yapılacağını düşünüyor
Yorumları görüntüle

Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Etkinlik Monako GP
Editör Can Çarpıcı

Çok Okunanlar

1
Formula 1

Wolff: "Sıkışan somunda Bottas'ın da hatası var"

2s
2
Formula 1

Mercedes, Bottas'ın aracına sıkışan somunu hâlâ çıkaramadı

1g
3
Formula 1

Brundle, Ferrari’de “gergin toplantılar” yapılacağını düşünüyor

58 dk
4
Formula 1

Villeneuve: "Leclerc kendisini suçlamalı"

2s
5
Formula 1

Lammers, Hamilton'ın Monako'daki "olumsuz" tavrını eleştirdi

6s
Son Haberler
Tsunoda, Monako’da aracına olan “güvenini kaybetmiş”
F1

Tsunoda, Monako’da aracına olan “güvenini kaybetmiş”

18dk
Brundle, Ferrari’de “gergin toplantılar” yapılacağını düşünüyor
F1

Brundle, Ferrari’de “gergin toplantılar” yapılacağını düşünüyor

58dk
Jos Verstappen: ''Max'ın Monako'da kazanmasını izlemek duygusaldı''
F1

Jos Verstappen: ''Max'ın Monako'da kazanmasını izlemek duygusaldı''

1s
Villeneuve: "Leclerc kendisini suçlamalı"
F1

Villeneuve: "Leclerc kendisini suçlamalı"

2s
Wolff: "Sıkışan somunda Bottas'ın da hatası var"
F1

Wolff: "Sıkışan somunda Bottas'ın da hatası var"

2s
Son Videolar
Carlos Sainz, Shell'in ''Okula geri döndük'' etkinliğinde quize giriyor 05:26
Formula 1
23 May 2021

Carlos Sainz, Shell'in ''Okula geri döndük'' etkinliğinde quize giriyor

2021 Monako GP grid pozisyonları 01:01
Formula 1
23 May 2021

2021 Monako GP grid pozisyonları

Mercedes F1 fabrika turu! 08:01
Formula 1
22 May 2021

Mercedes F1 fabrika turu!

İspanya GP grid pozisyonları 01:01
Formula 1
9 May 2021

İspanya GP grid pozisyonları

F1 padoğu, gizli oy talebi hakkında ne düşünüyor? 03:51
Formula 1
6 May 2021

F1 padoğu, gizli oy talebi hakkında ne düşünüyor?

Daha fazlası
Can Çarpıcı
Gasly: "Altıncı olmak güzel" Monako GP
Formula 1

Gasly: "Altıncı olmak güzel"

Norris: ''Şampiyonayı pek fazla düşünmüyorum" Monako GP
Formula 1

Norris: ''Şampiyonayı pek fazla düşünmüyorum"

Norris: ''Podyuma çıkabileceğimi düşünmüyordum'' Monako GP
Formula 1

Norris: ''Podyuma çıkabileceğimi düşünmüyordum''

Çok Okunanlar Bugün

Wolff: "Sıkışan somunda Bottas'ın da hatası var"
Formula 1 Formula 1

Wolff: "Sıkışan somunda Bottas'ın da hatası var"

Mercedes, Bottas'ın aracına sıkışan somunu hâlâ çıkaramadı
Formula 1 Formula 1

Mercedes, Bottas'ın aracına sıkışan somunu hâlâ çıkaramadı

Brundle, Ferrari’de “gergin toplantılar” yapılacağını düşünüyor
Formula 1 Formula 1

Brundle, Ferrari’de “gergin toplantılar” yapılacağını düşünüyor

Villeneuve: "Leclerc kendisini suçlamalı"
Formula 1 Formula 1

Villeneuve: "Leclerc kendisini suçlamalı"

Lammers, Hamilton'ın Monako'daki "olumsuz" tavrını eleştirdi
Formula 1 Formula 1

Lammers, Hamilton'ın Monako'daki "olumsuz" tavrını eleştirdi

Norris: "Ricciardo’ya teşekkür etmek için el salladım"
Formula 1 Formula 1

Norris: "Ricciardo’ya teşekkür etmek için el salladım"

Verstappen: "Hamilton son yıllarda şampiyonluk için savaşmak zorunda kalmadı"
Formula 1 Formula 1

Verstappen: "Hamilton son yıllarda şampiyonluk için savaşmak zorunda kalmadı"

Sainz: "Verstappen'i geçmem mümkün değildi"
Formula 1 Formula 1

Sainz: "Verstappen'i geçmem mümkün değildi"

Son Haberler

Tsunoda, Monako’da aracına olan “güvenini kaybetmiş”
Formula 1 Formula 1

Tsunoda, Monako’da aracına olan “güvenini kaybetmiş”

Brundle, Ferrari’de “gergin toplantılar” yapılacağını düşünüyor
Formula 1 Formula 1

Brundle, Ferrari’de “gergin toplantılar” yapılacağını düşünüyor

Jos Verstappen: ''Max'ın Monako'da kazanmasını izlemek duygusaldı''
Formula 1 Formula 1

Jos Verstappen: ''Max'ın Monako'da kazanmasını izlemek duygusaldı''

Villeneuve: "Leclerc kendisini suçlamalı"
Formula 1 Formula 1

Villeneuve: "Leclerc kendisini suçlamalı"

Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.