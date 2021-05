Jos Verstappen: ''Max'ın Monako'da kazanmasını izlemek duygusaldı''

Geçtiğimiz hafta sonu gerçekleştirilen Monte Carlo sokaklarındaki yarışı kazanan Verstappen, tarihte Monako Grand Prix'sini kazanan ilk Hollandalı pilot olmuştu.

Pole pozisyonunun sahibi Charles Leclerc'in sıralama turlarındaki kazasının ardından aracının şaftında bir sorun ortaya gelmiş ve Ferrari bu sorunu saptayamamıştı.

Bununla birlikte, Leclerc gride geliş turunda sorun yaşamış ve garajına dönerek yarıştan çekilmişti. Leclerc'in yarıştan çekilmesiyle birlikte gridde önü boşalan ve dolaylı olarak pole pozisyonunun sahibi olan Verstappen, bütün yarışı kontrolü altında götürerek rahat bir galibiyet almıştı.

Şampiyondaki ana rakibi Lewis Hamilton'ın da yarışı 7. bitirmesiyle birlikte, Verstappen kariyerinde ilk kez Pilotlar Şampiyonası'nı lider götürmekte.

Monako Grand Prix'si hakkında De Telegraaf'a konuşan Jos Verstappen, Max'ın Monako'daki galibiyetini, 2016 İspanya'daki ilk kariyer galibiyeti ile karşılaştırdı ve şu ifadeleri kullandı: ''İspanya Grand Prix'si biraz daha özeldi ama onun Monako'da kazanmasını ve orada durmasını görmek de duygusaldı. ''

''Monako, yarışı evinde izleyen bir baba için oldukça heyecan verici olabiliyor. Monako'daki gibi yarışları bir babanın izlemesi, iyi değil. Monako'da bariyerlere çok yaklaşıyorlar, bazen bariyerlerle aralarında sadece birkaç santimetre oluyor. Max'ın araç üstünü görüntülerini izledim ve gördüklerimi çok sevmedim. Yani [padokta olsaydım da] muhtemelen lavaboya giderdim.''

Monako'daki sonuçlarla birlikte Max, Pilotlar Şampiyonası'nda ilk sırayı alırken, Red Bull da Takımlar Şampiyonası'nda lider konumda. Fakat baba Verstappen'e göre, Mercedes'in aracı hâlâ Red Bull'un aracından ''biraz daha iyi''.

Konu hakkında konuşan Jos, ''Her zaman Red Bull'un favori olduğunu söylüyorlar ancak onlar bu oyunu her zaman oynuyor. Biz bunu daha iyi biliyoruz.''

''Bu hafta sonu iyiydi ancak sıkı çalışmaya devam etmeliyiz. Henüz hiçbir şey belli değil, rahatlamamız gerek. Mercedes hâlâ avantajlı olan taraf.'' ifadelerini kullandı.

Max Verstappen, Red Bull Racing and Jos Verstappen in the paddock

Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images