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Formula 1 Haberler

Jos: "Max'in bu yılki sakinliği beni bile şaşırttı"

Ekleyen:
, Kıdemli Editör

Jos Verstappen, oğlu Max'in bu yıl boyunca sahip olduğu sakinliğin, kendisini şaşırttığını söylüyor.

Jos: "Max'in bu yılki sakinliği beni bile şaşırttı"

Max Verstappen, bu yıl 10 galibiyet, 10 pole pozisyonu ve 18 podyum alarak 2021 şampiyonluğunu kazanmayı başardı.

Bu performansa rağmen Max, Lewis Hamilton'ı Abu Dhabi'deki son turda geçmesinin ardından şampiyonluğu kazanabildi. Bu yakın mücadelede heyecan ve gerilim tavan yaparken, Max'in ilk şampiyonluk savaşı olmasına rağmen genellikle sahip olduğu sakinlikle herkesi şaşırttı.

Max'in Yılın Sporcusu seçildiği gecede konuşan Jos, oğlu hakkında şöyle dedi: "Max artık yoruldu."

"Şampiyonluk için çok çalışması gerekiyordu. Duygusal anlamda zor bir yıl oldu, dünya şampiyonluğunu kazanmasının ardından çok fazla şey yaşadı."

"Geçen hafta yorgunluğu devam etti çünkü yapacak çok işi vardı. Şimdi nihayet biraz tatil yapabiliyor, bu yüzden mutlu."

Max'in kendisini şaşırtıp şaşırtmadığı sorusuna, "Beni şaşırtan şey, durumu ele alış şekli oldu. Her şeye göz kulak olmaya devam ederken çok sakin kalabiliyordu."

"Aslında yarışlarda neler olacağı konusunda ondan daha fazla endişeleniyorum. O da bana 'Baba, sakin ol. Ben ne yapmam gerektiğini biliyorum' diyor."

"Artık şampiyon oldu ve bundan sonrasına bir bonus gözüyle bakıyor. Durumu böyle görünüyor ama ben onu tanırım, seneye tekrar kazanmaya çalışacak. Umarım iyi bir araca sahip oluruz çünkü her şey buna bağlı."

"Sonuçta bu bir takım sporu. Red Bull için çalışan 850 kişi var ve hepsi hızlı bir araç üretmek için çok çabalıyor. Bu yüzden umarım şampiyonluğunu korumak için iyi ekipmanlara sahip olur." cevabını verdi.

Jos, yarışta yaşadıklarını ise şöyle anlattı: "İlk beş veya altı turun ardından garajdan ayrıldım çünkü kendi kendime 'bugün başaramayacağız, hızımız yok' dedim. Bir televizyonun ve tur zamanları ekranının olduğu küçük bir odada oturmak adına yukarı çıktım."

"Bitime beş tur kala Latifi'nin kazasıyla her şey tekrar hareketlenmeye başladı. Sonra zaten güvenlik aracı girdi. Heyecandan zıplamaya başladık, odada bana katılan bir arkadaşım da vardı. Bir şansımız vardı ve Max'i tanıyorum, o bir şansı olduğunda en azından bunu kullanmaya çalışır, 'ya hep ya hiç' diye düşünür. Hepimiz nasıl bittiğini zaten gördük."

"Yarıştan sonra yaşadıklarımızı anlamak zor, çok fazla duygu vardı. 20 yıldır bunu üzerinde çalışıyoruz. 12 yıldır onunla dünyayı dolaşıyorum. Hayalimiz Formula 1 şampiyonu olmaktı ve işte o gün geldi. Ayrıca onun için çok duygusal olduğunu da biliyorum. Yarıştan sonra karşılıklı oturmak, bizim için büyük bir andı."

Max Verstappen, Red Bull Racing, 1st position, with his father Jos Verstappen after the race

Max Verstappen, Red Bull Racing, 1st position, with his father Jos Verstappen after the race

Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images

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