Jos: "Max'in birden fazla güçlü yanı var"
Jos Verstappen, oğlu Max'in güçlü olduğu noktaları açıkladı ve bu sayede rakiplerine kıyasla daha iyi bir konumda olduğunu söyledi.
Max Verstappen, Formula 1'de yarışmaya başladığı günden bu yana performansıyla öne çıkan sürücülerden birisi oldu ve ilk şampiyonluğunu 2021, ikincisini de bu yıl aldı.
Artık gridin en iyilerinden birisi olduğunu perçinleyen Max'in ortaya koydukları, babası Jos'un da övgüsünü aldı.
Jos, "Pek çok insan Max'in agresif şekilde sürdüğünü söylüyor ama kendi dönemimde şahsen daha agresiftim."
"Max benden farklı. Bu yıl daha düşünceliydi. İleriye bakıyor, geçişlerini önceden planlıyor. Ne kadar ileri gidebileceğini, sınırın nerede olduğunu iyi hissediyor."
"Max'in her zaman elinden gelenin en iyisini yapmasını, her zaman limitte sürmesini, ilk antrenman seansının ilk dakikasından itibaren ne yaptığının farkında olmasını gerçekten çok seviyorum."
"Herhangi bir dış uyarıcıya ya da birine ihtiyaç duymuyor. Sanki kendiyle savaşıyor."
"Max agresif olabilir fakat aynı zamanda çok dengeli ve lastiklerle çok iyi çalışıyor. Çok sayıda tur tamamlasa bile lastikleri rakiplerinden daha iyi görünüyor."
"Daha önce galibiyetleri kolayca elde ettiği için, bir noktada rahatlayacağından endişe ediyordum ama durum böyle değil. Onun gücü bu. Son derece motive olmuş durumda."
"Ayrıca baskıyla kolayca başa çıkabiliyor. Formula 1 basınının çoğunun İngiliz olduğunu unutmamalısınız. Tartışmalı durumlarda gazeteciler İngiliz pilotlara odaklanıyor ve diğerlerini eleştirerek çıkarlarını savunuyor fakat Max bununla da mükemmel bir şekilde başa çıkıyor."
"Tüm bu nitelikleri bir araya getirebiliyor ve bu da onu en iyi yapıyor." dedi.
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