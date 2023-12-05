Jos: "Max ve mühendisi, her zaman neye ihtiyaç duyduklarını anlıyorlar"

Max Verstappen bu yılki 22 yarışın 19'unu kazanarak bir sezonda en çok yarış kazanan pilot olarak tarihe geçti ve şampiyon oldu.

Üst üste üçüncü kez şampiyonluk ipini göğüsleyen Verstappen, arka arkaya yarış kazanma rekorunu da eline geçirdi.

Sezon sona erdiği için Verstappen, artım dinlenme moduna geçmiş durumda ve babası Jos Verstappen'e göre Ocak ortasına kadar Formula 1'i düşünmeyi bırakacak.

Jos Verstappen, Sky Almanya'ya verdiği demeçte, Hollandalı pilotun yılını da yorumladı.

Jos şöyle konuştu: "Max çok güçlü bir sezon geçirdi, her yarışta %100'ünü ortaya koydu ve aksiliklerin onu yolundan çıkarmasına izin vermedi."

"Cumartesi günü Abu Dabi'de de durum aynıydı: üçüncü antrenman seansında araç kötüydü ama mükemmel bir sıralama turları geçirdi."

"Max'in ve yarış mühendislerinin gücü tam olarak bu. Neye ihtiyaç duyduklarını anlıyorlar ve bu harika bir şey."

Fotoğraf: Red Bull Content Pool Max Verstappen, Red Bull Racing

"Max kış tatilinde ne isterse yiyip içecek ve bir süreliğine Formula 1'i düşünmeyi bırakacak. Enerjisini toplaması çok önemli."

"Yalnız kalmak ve Formula 1 hakkında konuşmamak istiyor. Ancak Ocak ortasında sezon hazırlıklarına yeniden başlayacak."

"Max yorgun değil ama sezon bittiği için mutlu. Hatta takım çalışanlarının birçoğu aşırı yoğunluktan dolayı biraz hasta. Altı haftada, üç ayrı kıtada beş yarış gerçekten zordu."

"Gelecek yıl 24 yarış planlanıyor ve bu benim için çok fazla. Max için sınırın kaç olacağını bilmiyorum ama sözleşmesini kesinlikle yerine getirecek." dedi.