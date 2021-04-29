Jos: "Max ve Hamilton arasında zor ve güzel bir yıl olacak"

2021 Formula 1 sezonunun ilk iki yarışı Bahreyn ve Imola'da yapıldı. Beklendiği üzere bu iki yarışta galibiyet savaşı Max Verstappen ve Lewis Hamilton arasında geçti.

İki pilot da şimdiye kadar birer zafer aldı ve şampiyonada ilk iki sırada yer alıyorlar.

Bu mücadelenin tüm sezon devam edeceği düşünülüyor ve Jos Verstappen, oğlu ile Lewis Hamilton arasında "zorlu" ve "güzel" bir savaş bekliyor.

Bununla birlikte Jos, ikili arasında belli bir saygı olsa da, bunun sezon ilerledikçe değişebileceği görüşünde.

İkili, Imola'da Hamilton'ın pole pozisyonu kazandığı sıralama turlarının ardından röportaj için beklerken, birbirlerine ufak da olsa omuz atmışlardı.

Jos, Instagram yayınında şöyle dedi: "Nasıl olacaklarını asla bilemezsiniz. Fakat Imola'daki sıralama turlarının ardından omuzlarını tokuşturmalarına baktığımda, bu yıl bir şeyler bekleyebileceğimizi düşünüyorum."

"Elbette her ikisi de birbirlerinden aşağı olmayan adamlar. Her ikisi de şampiyona ilerledikçe birbirinin ardında kalmak istemeyecek. Bence zor ve güzel bir yıl olacak."

Jos, Portimao için, "Max bu pisti seviyor. Geçen yıl yeni asfalt vardı ve çok kayıyordu. Yeni bir asfaltta durum hep böyledir. Ancak performanslarının yıl içerisinde biraz artmasını umuyoruz. Şimdi bizi tam olarak neyin beklediğini kimse bilmiyor. Bazen piste çıkarsınız ve aracınız hemen iyi çalışır, çünkü iyi bir dengesi vardı. Ancak her zaman ilk seans bitene kadar beklemelisiniz."

"Yine de pist hakkında konuşursak evet, Max'e çok uyduğunu düşünüyorum."

Son olarak her iki takımın da birbirini favori göstermesiyle ilgili, "Toto Wolff, Red Bull'un en iyi takım olduğunu söylerken, Christian Horner da Mercedes'i favori gösteriyor. Fakat sonunda bazı pistlerde onlar, bazılarında ise biz daha iyiyiz. Teorik olarak her yarışı kazanabilecek olmak mutluluk verici, aynı zamanda da üzerimizde baskı yaratıyor." dedi.