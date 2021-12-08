Jos: "Max, şampiyon olmak için elinden geleni yapacak"

Max Verstappen ve Lewis Hamilton, inişler ve çıkışlar yaşadıkları 2021 sezonunda artık son yarışa giriyorlar.

Final yarışı öncesinde, ikili aynı puana sahip ve yarışı önde tamamlayan isim dünya şampiyonu olacak. Eğer kimse puan alamazsa, o zaman şampiyonluk Verstappen'e gidecek.

Son yarışlara bakıldığında Mercedes ve Lewis Hamilton'ın önemli bir avantaja sahip olduğu görülebiliyordu. İngiliz pilot, Brezilya, Katar ve son olarak Suudi Arabistan'da üç güçlü zafer elde etti.

Verstappen, bu üç yarışa bakıldığında, özellikle yarış temposu anlamında Mercedes'in gerisinde kaldı ve bu açıdan Abu Dhabi öncesinde rüzgar, Hamilton'ın ardında.

Hal böyle olunca Red Bull tarafında bir karamsarlık var. Ancak Jos Verstappen, Daily Mail'e verdiği demeçte, Max'in son yarışta şampiyon olmak adına her şeyi yapacağını söyledi.

Jos şöyle konuştu: "Max'in kazanmak için elinden gelen her şeyi yapacağını biliyorum. Şüphesiz sonuna kadar zorlayacak."

"Onu (Hamilton) yenmek istiyor ve bu zaferi elde etmek için elinden gelen her şeyi ortaya koyacak. Çok heyecan verici bir son olacak."

Şu anda Verstappen'in galibiyet sayısı daha fazla olduğu için, eğer ikili yarış dışı kalırsa, şampiyon Verstappen olacak.

Bu yüzden bazıları Hollandalı pilotun bu yolu seçeceğini iddia ediyor.

Fakat Jos, "Bunun olacağını sanmıyorum." diyerek bu düşünceyi reddetti.

Jos Verstappen and Max Verstappen, Red Bull Racing Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images