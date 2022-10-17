Jos: "Max, Ricciardo'dan çok şey öğrendi"

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Daniel Ricciardo, 2016-18 yılları arasında Red Bull'da Max Verstappen'in takım arkadaşıydı ve ikili zaman zaman tekerlek tekerleğe savaştılar.

Bunlardan bazılarını Ricciardo, bazılarını ise Verstappen kazanırken, ikili o dönemde kişisel anlamda gayet iyi anlaşıyordu.

O Verstappen son iki sezonda iki şampiyonluk aldı ve tarihin en başarılı sürücüleri arasına girmeye hazırlanıyor.

Jos Verstappen, oğlunun takım arkadaşları arasında en özel yere Ricciardo'nun sahip olduğunu düşünüyor ve Max'in kendisinden çok şey öğrendiğini söylüyor.

Max'in en iyi takım arkadaşının kim olduğu sorulduğunda Jos, "Bir şey söylemek zor ama muhtemelen en çok şey öğrendiği sürücü Ricciardo'ydu."

"Ricciardo harika bir takım arkadaşıydı, birlikte çok iyi anlaşıyorlardı. Max o zamanlar daha çok gençti ve Ricciardo sıralama turlarında harikaydı."

"Bence o günlerde Red Bull aracı, onun tarzına çok uygundu. Şimdi Daniel'in sorunları var çünkü McLaren ona pek uymuyor. Araçta bir şeyler ona uymuyor."

"Genç yaşta bir insanın her şeye uyum sağlaması daha kolay oluyor. Bilirsiniz, bir söz vardır; Yaşlı bir ağaç yeniden dikilemez. Eski nesil sürücüler var, ki ben de bu kategoriye dahilim, yıllar içerisinde belli bir pilotaj tarzı geliştiriyorsunuz ve bunu değiştirme zor." dedi.