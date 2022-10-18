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Max Verstappen, F1'de katıldığı 159 Grand Prix'nin 32'sini kazanmayı başardı ve toplamda 74 podyum elde etti. 18 pole pozisyonu ve 21 en hızlı turu bulunan Verstappen, son iki yılda iki şampiyonluk alarak adını tarihe yazdırdı.

Tüm bu başarıyı 25 yaşında elde eden Verstappen'in önünde uzun yıllar var ve bazıları Lewis Hamilton'ın rekorlarını kırabileceğini düşünüyor.

2028 sonuna kadar Red Bull ile anlaşması olan Verstappen, aniden emekli olmak gibi farklı kararlar almayı göz ardı etmezken, rekorların kendisi için anlam ifade etmediğini belirtmiş.

Babası Jos Verstappen'e göre de Max, rekor peşinde değil.

Jos, "Max rekor peşinde değil. Bu konu gerçekten umurunda değil. En azından bu konuda konuşmuyor."

World Champion Max Verstappen, Red Bull Racing Fotoğraf: Red Bull Content Pool

"Sanırım 2028'de Red Bull ile sözleşmesi sona erdiğinde durumu değerlendireceğiz." dedi.

Verstappen'in popülaritesi her geçen gün artıyor ve gittiği her yerde kendisini büyük bir taraftar kitlesi bekliyor.

Jos'a göre bu durum Japonya'da ayrı bir boyuta ulaştı.

Jos, "Çok zorlandığını söyleyemem ama sürekli uçuyor ve uzun süre boyunca evden uzakta kalıyor."

"Max'e olan ilgi çok büyük. Japonya'da durum Singapur'dakinden yüz kat daha kötüydü."

"Hatta bana 'Baba bu ilgi gerçekten çok fazla' dedi. Otel lobisinde bile itişip kakışan hatta bağıran taraftar grupları var."

"Hepsi kahramanlarını görmek istiyor." dedi.