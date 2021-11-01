Jos: "Max olmasa Hamilton çoktan şampiyondu"

Mercedes, yıllar süren hakimiyetinin ardından bu yıl Red Bull'un baskısı altında ve Lewis Hamilton, bitime beş yarışa kala Max Verstappen'in 12 puan ardında yer alıyor.

Şu anda bu iki ismin dışında şampiyonluk şansı devam eden sadece Valtteri Bottas var. Ancak onun şampiyon olabilmesi için bir mucize gerekiyor.

Kalan beş yarışta bu iki isim arasındaki rekabetin devam etmesi ve şampiyonun son yarışta belirlenmesi bekleniyor.

Formula 1 Magazine'e konuşan Jos Verstappen, eğer Max olmasaydı, Hamilton'ın zaten şampiyonluğunu ilan etmiş olabileceğini söylüyor.

Jos, “Bakü, Silverstone ve Budapeşte'deki olaylar olmasaydı Max, Lewis'in 50 puan veya daha fazla önünde olurdu.

"Şimdi iki takım arasında yaşanan bu şampiyonluk mücadelesi, Formula 1 için çok iyi."

"Sezona baktığınızda, diğerleri geride kalmış durumda ve eğer Max olmasaydı, Lewis zaten dünya şampiyonu olmuş olurdu."

"Max, aracından olabilecek her şeyi çıkarıyor. Onu bu kadar muhteşem bir pilot yapan da tam olarak bu. O bir savaşçı. İnsanlar tam olarak bunu görmek istiyorlar."

"Bu yıl şampiyonluk için bir şansımız olduğunu görebilirsiniz." dedi.

Jos, oğlunun gelecekte Red Bull'la devam etmesinden memnun olduğunu söyledi ve ekledi: "Burada, gelecek için gerçekten iyi bir yerde olduğumuzu düşünüyorum."

"Red Bull tamamen bağımsız olmak istiyor ki bu olabilecek en güzel şey. Max'in ne kadar iyi olduğunu da biliyorlar. Mercedes henüz bunu bilmiyor."

"Burada başlayıp, burada başarılar elde edip, burada bıraksaydık güzel olurdu. Neden olmasın? O kazanan bir araca sahip olduğu sürece kalabiliriz."

Formula 1'de, Mercedes pilotları dışında şampiyon olan son isim 2013'te Red Bull ile mutlu sona ulaşan Sebastian Vettel'di.

Son 20 yıllık sürece bakıldığında ise Michael Schumacher (Ferrari), Fernando Alonso (Renault), Kimi Raikkonen (Ferrari), Jenson Button (Brawn GP), Sebastian Vettel (Red Bull), Lewis Hamilton (McLaren - Mercedes) ve Nico Rosberg (Mercedes) mutlu sona ulaştı.