Jos Verstappen: "Max, benim hayatımı adadığım projeydi"

Eski Formula 1 pilotu Jos Verstappen, spordan ayrılmasının ardından kendi kariyerinden çok, oğlunun gelişimine odaklandı ve kendisini sürekli olarak yarışlara götürdü.

Sonuç olarak Max, şimdi Red Bull adına Formula 1'de yarışıyor ve gridin en gelecek vadeden pilotlarından birisi olarak kabul görüyor.

Jos, oğlunun kariyerine odaklanmaktan son derece memnun olduğunu söyledi.

Hollandalı medya kuruluşu Formule 1'e verdiği demeçte Jos, “Max, benim hayatımı adadığım projeydi."

"Artık kendi yarış kariyerime bakmıyorum hatta bunun hakkında konuşmak bile istemiyorum."

"Max'le geçirdiğim süre zarfında, kendi kariyerimden çok daha eğlendiğimi söyleyebilirim."

“Kendi çocuğunuzla böyle önemli şeyler başarabildiğiniz zaman, kendiniz için yaptığınızdan çok daha canlı bir izlenim bıraktığınızı düşünüyorum."

"Max’in kariyeri için kendiminkinden daha çok şey yaptım." dedi.

Max Verstappen de desteklerinden ötürü babasına minnettar olduğunu söyledi.

22 yaşındaki genç sürücü, “Benim için yaptığı şeyler kesinlikle inanılmaz. Bunun için ona ne kadar teşekkür etsem az."

“Elbette çocukları için çok fazla şey yapan babalar var. Ama bu kadar yoğun şeyler yapan var mı? Bilmiyorum, ama onun yaptığı her şeyden bahsetmem mümkün değil."