Jos: "Henüz sevinmek için çok erken"

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Max Verstappen, Bakü'de galibiyete ulaşmasının ardından son beş yarışta dördüncü zaferini alırken, şampiyonada en yakın rakibiyle puan farkını 21'e çıkardı.

Ayrıca Red Bull da takımlar şampiyonasındaki yerini pekiştirdi.

Fakat Jos Verstappen, Red Bull'un acele etmemesi gerektiğini çünkü durumun çabucak tersine dönebileceğini söyledi.

Jos şöyle dedi: "Kazanmak her zaman güzeldir fakat Max ve Red Bull'un kenetlenişini görmek daha da güzel."

"Sezon başında iki kez yolda kalmalarının ardından herkes işlerin bittiğini düşündü. Oysa şimdi Ferrari'nin sorun yaşadığını görüyorsunuz. İşer bir anda değişebilir ve bunun mekanik bir spor olduğunu unutmamalısınız."

"Red Bull'un sahip olduğu yetenekler ve deneyimle, her şeyi yoluna koyduğunu görüyoruz. Fakat sevinmek için henüz çok erken çünkü önümüzde hâlâ çok uzun bir sezon var."

Race winner Max Verstappen, Red Bull Racing RB18 Fotoğraf: Red Bull Content Pool

"Max'in Bakü'de güçlü bir performans sergilediğini düşünüyorum ama her şeyin onun lehine gittiği konusunda dürüst olmak gerekiyor. Bence Ferrari, sanal güvenlik aracı ardında Leclerc'i pite alarak harika bir iş çıkardı. Max daha geç pite girdiğinde, 13 saniye geriye düşmüştü. Sonrasında Leclerc'in teknik problemlerle yarış dışı kalması bizim için iyi oldu. Max onu yakalayabilirdi fakat kazanmak için için daha fazla risk alması ve geçiş yapması gerekecekti."

"Max'in çok motive olduğunu görebiliyordunuz. Bu tavrın bir kısmı Monako'daki son yarışta yaşananlardan kaynaklanıyor ancak Max bu tür şeylerin kendisine zarar vermesine izin vermiyor. Bence aksine sadece ona iyi geliyor. Max kendisine meydan okunduğu zaman daha da iyi oluyor."

"Geride kaldığı tek alan sıralama turları. Cumartesi günkü sıralama turlarının ardından ne kadar hayal kırıklığı yaşadığını görebiliyordunuz çünkü araç henüz istediği gibi gitmiyor. Eğer sıralama turlarındaki zaaf çözülürse, onun için işler daha kolay olacak. Bu durum cadde pistlerinde daha da belirginleşiyor."

"İyi haber şu ki Red Bull, yarışta bir roket kadar hızlı. Aracın dengesi iyi. Yarış temposunda aracın dengesi daha iyi oluyor ve Max virajları daha iyi dönebiliyor."

"Max ve mühendisi arasındaki iletişim de güzeldi. Ondan yavaşlaması istendiğinde, Max, lastikleri çok fazla soğuyacağı için çok yavaş gitmemesi gerektiğine dikkat çekti. Konsantrasyonunuz için de sınıra yakın gitmelisiniz. Menajeri ve Max arasındaki hava çok iyi. Birbirlerini baştan sona tanıyorlar."