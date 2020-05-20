Formula 1
Formula 1
R
Formula 1
Avusturya GP
Biletler
02 Tem
-
05 Tem
FP1:
44 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Britanya GP
Biletler
16 Tem
-
19 Tem
FP1:
58 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Macaristan GP
Biletler
30 Tem
-
02 Ağu
FP1:
72 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Belçika GP
Biletler
27 Ağu
-
30 Ağu
FP1:
100 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
İtalya GP
Biletler
03 Eyl
-
06 Eyl
FP1:
107 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Singapur GP
Biletler
17 Eyl
-
20 Eyl
FP1:
121 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Rusya GP
Biletler
24 Eyl
-
27 Eyl
FP1:
128 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Japonya GP
Biletler
08 Eki
-
11 Eki
FP1:
141 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Birleşik Devletler GP
Biletler
22 Eki
-
25 Eki
FP1:
156 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Meksika GP
Biletler
29 Eki
-
01 Kas
FP1:
163 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Brezilya GP
Biletler
12 Kas
-
15 Kas
FP1:
177 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Abu Dhabi GP
Biletler
26 Kas
-
29 Kas
FP1:
191 gün
Tüm programı gör
TÜMÜ:
Program Sonuçlar Puan Durumu
Oturum aç

Motorsport Network

TV Bilet al Mağaza

Uygulamalarımızı indirin

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Bilet al Mağaza
Önceki
Formula 1 / Son dakika

Jos: "Hamilton ve Vettel, Max arkalarına geldiğinde gerginleşiyor"

paylaşım
yorumlar
Jos: "Hamilton ve Vettel, Max arkalarına geldiğinde gerginleşiyor"
Ekleyen:
, Editör
20 May 2020 05:56

Jos Verstappen, Max Verstappen'in pist üstünde saygı duyulan bir isim haline geldiğini düşünüyor.

Max Verstappen şu anda gridin en iyi sürücülerden birisi olarak kabul görüyor ve genel olarak sert savunmaları ve agresif ataklarıyla da rakiplerini biraz ürkütüyor.

Jos Verstappen, Lewis Hamilton ve Sebastian Vettel gibi isimlerin bile Max arkalarına geldiğinde gerildiğini düşünüyor.

Jos, "Bazen gerilsem bile, Formula 1'in önemli isimleriyle savaştığını görmek için sabırsızlanıyorum. Her zaman limitlerde sürüyor. İnsanların görmek istediği şeyin bu olduğunu anlayabiliyorum."

"Aynı zamanda Sebastian Vettel ve Lewis Hamilton gibi isimler, Max arkalarına gerildiğinde bence biraz geriliyor. Bu güzel değil mi?" dedi.

Verstappen, oğlunun çok olgunlaştığını ve şampiyon olabilecek seviyede olduğunu söyledi.

"Gerçekten çok olgunlaştı. Çok güçlü bir karakteri var. Eğer bir şey onun için hayır demekse, fikrini değiştirmek kolay değil. Karting yaptığı dönemde tüm dünyayı dolaştık. Sonrasında Formula 1'e geldi ve etrafındaki her şey doğru şekilde hareket etmeye başladı."

"Hâlâ kendi görüşlerini açık şekilde söylemeye devam etmesinden memnunum. Bence bununla gurur duymalıyız. Çünkü başı belaya girmemesi için düşündüğü şeyi söylemek yerine, kendisinden beklenenleri söyleyen sürücüler var. Ayrıca Max, özgürlüğünü takımdan alıyor. Eğer doğru malzemelere sahipse dünya şampiyonu olmaya hazır. Ama zaten 3-4 yıldır böyle."

 

Sonraki haber
Stuck: "Vettel'in ayrılma ihtimali çok yüksek"

Önceki haber

Stuck: "Vettel'in ayrılma ihtimali çok yüksek"
Yorumları görüntüle

Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Editör Kemal Şengül

Çok Okunanlar

1
Formula 1

Özel içerik: Çift katmanlı difüzör neden yasaklandı?

2
Formula 1

Briatore: "Leclerc, Vettel'den daha hızlı"

3
Formula 1

Ricciardo, Schumacher'in F1'in en hızlısı olduğunu düşünmüyor

4
Formula 1

Stuck: "Vettel'in ayrılma ihtimali çok yüksek"

5
Formula 1

FIA, 10 tane koronavirüs vakasının F1 yarışlarını durdurmayacağını söyledi

Son Videolar

İzle, Bölüm 2: Serhan Acar, Motorsport Türkiye'ye konuk oldu 36:16
Formula 1

İzle, Bölüm 2: Serhan Acar, Motorsport Türkiye'ye konuk oldu

#ThinkingForward Mario Isola röportajı 34:01
Formula 1

#ThinkingForward Mario Isola röportajı

Motorsport.com Türkiye'nin Serhan Acar özel sohbeti - Bölüm 1 43:47
Formula 1

Motorsport.com Türkiye'nin Serhan Acar özel sohbeti - Bölüm 1

Grand Prix Greats - F1 tarihinin ilk yarışı 04:39
Formula 1

Grand Prix Greats - F1 tarihinin ilk yarışı

Gilles Villeneuve'ün kullandığı F1 araçları 01:45
Formula 1

Gilles Villeneuve'ün kullandığı F1 araçları

Son Haberler

Jos: "Hamilton ve Vettel, Max arkalarına geldiğinde gerginleşiyor"
F1

Jos: "Hamilton ve Vettel, Max arkalarına geldiğinde gerginleşiyor"

Stuck: "Vettel'in ayrılma ihtimali çok yüksek"
F1

Stuck: "Vettel'in ayrılma ihtimali çok yüksek"

FIA, 10 tane koronavirüs vakasının F1 yarışlarını durdurmayacağını söyledi
F1

FIA, 10 tane koronavirüs vakasının F1 yarışlarını durdurmayacağını söyledi

Günün Öne Çıkan Instagram Gönderileri: 16 Nisan
F1

Günün Öne Çıkan Instagram Gönderileri: 16 Nisan

Briatore: "Leclerc, Vettel'den daha hızlı"
F1

Briatore: "Leclerc, Vettel'den daha hızlı"

Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.