Jos: "Hamilton ve Vettel, Max arkalarına geldiğinde gerginleşiyor"

Max Verstappen şu anda gridin en iyi sürücülerden birisi olarak kabul görüyor ve genel olarak sert savunmaları ve agresif ataklarıyla da rakiplerini biraz ürkütüyor.

Jos Verstappen, Lewis Hamilton ve Sebastian Vettel gibi isimlerin bile Max arkalarına geldiğinde gerildiğini düşünüyor.

Jos, "Bazen gerilsem bile, Formula 1'in önemli isimleriyle savaştığını görmek için sabırsızlanıyorum. Her zaman limitlerde sürüyor. İnsanların görmek istediği şeyin bu olduğunu anlayabiliyorum."

"Aynı zamanda Sebastian Vettel ve Lewis Hamilton gibi isimler, Max arkalarına gerildiğinde bence biraz geriliyor. Bu güzel değil mi?" dedi.

Verstappen, oğlunun çok olgunlaştığını ve şampiyon olabilecek seviyede olduğunu söyledi.

"Gerçekten çok olgunlaştı. Çok güçlü bir karakteri var. Eğer bir şey onun için hayır demekse, fikrini değiştirmek kolay değil. Karting yaptığı dönemde tüm dünyayı dolaştık. Sonrasında Formula 1'e geldi ve etrafındaki her şey doğru şekilde hareket etmeye başladı."

"Hâlâ kendi görüşlerini açık şekilde söylemeye devam etmesinden memnunum. Bence bununla gurur duymalıyız. Çünkü başı belaya girmemesi için düşündüğü şeyi söylemek yerine, kendisinden beklenenleri söyleyen sürücüler var. Ayrıca Max, özgürlüğünü takımdan alıyor. Eğer doğru malzemelere sahipse dünya şampiyonu olmaya hazır. Ama zaten 3-4 yıldır böyle."