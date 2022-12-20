Jordan'ın orijinal F1 fabrikası önümüzdeki yaz yıkılacak

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Eski fabrika, Aston Martin'in 200 milyon sterlin maliyetle inşa ettiği yeni tesise yer açmak için yıkılıyor.

Eddie Jordan Racing'in kendi adını taşıyan patronu, Silverstone pistinin karşısındaki bir yol üzerinde bulunan fabrikayı 1990 yılında, başarılı tek koltuklu takımını F1'e taşımak istediğinde inşa etti.

Fabrika, 1991'de takımın Jordan olarak ilk çıkışından Midland Group'a satıldığı 2005'in sonuna kadar kullanıldı. Takım 2006'da Midland, 2007'de Spyker ve ardından 2008'den 2018'e kadar Force India olarak yarıştı. Lawrence Stroll liderliğindeki bir konsorsiyum mali sıkıntılar yaşayan takımı satın aldıktan sonra takımın adı Racing Point olarak değişti ve geçen yıl da Aston Martin oldu.

Fabrikada tasarlanan ve üretilen araçlar beş Grand Prix kazandı. İlki 1998 Belçika Grand Prix'siydi, ardından 1999'da Fransa ve İtalya yarışları da kazanıldı. Dört yıl sonra Brezilya'da Jordan olarak son bir galibiyet elde eden takım, 2020 yılında Racing Point olarak yarıştıkları Sakhir Grand Prix'sine kadar yarış kazanamadı.

Aston Martin Silverstone factory tour Fotoğraf: Dom Romney / Motorsport Images

Aston Martin'in Silverstone'daki yeni tesislerinin inşası ve eski tesislerinin yıkımından sorumlu proje yöneticisi Guy Austin, takım tarafından yayınlanan bir videoda sürecin nasıl ilerlediğini açıkladı.

Austin, “1990'da Eddie Jordan için [orijinal fabrikanın] tasarım ve inşaatıyla ilgilenmiştim. Yeni fabrikaya taşındığımız için, önümüzdeki yaz burayı yıkacağız ve bu oldukça üzücü olacak."

“Onun yerine yeni bir bina yapacağız: Peki o binada ne olacak? Orada personel restoranımız, spor salonumuz ve lojistik için geniş bir alanımız olacak. Lojistik tam bir kabus, bu yüzden paketleme ve açma için bir sürü alana ihtiyacımız var, ayrıca simülatörümüz de orada olacak." dedi.

Austin, "Aston Martin'in yeni tesisi üç binaya yayılacak. Her üç bina da köprülerle birbirine bağlanacak, böylece personelimiz kışın rüzgar ve soğukta dışarı çıkmak zorunda kalmayacak."

“Ancak bir uçtan diğer uca yürümek oldukça zaman alacak, kampüs yaklaşık 400 metre uzunluğunda olacak." dedi.