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Jordan'a göre Ocon ve Gasly'i zor bir sezon bekliyor

Eski takım sahibi ve patronu Eddie Jordan, Esteban Ocon ve Pierre Gasly'nin 2024'te zor bir yıl geçirmesini bekliyor.

Editör Ezel Tan
Yayın tarihi
Pierre Gasly, Alpine F1 Team

Alpine, 2023 sezonunu oldukça sönük geçirdi ve takımlar şampiyonasını altıncı sırada tamamlayabildi.

2016'da Formula 1'e döndüklerinden bu yana çok az gelişebilen Fransız üretici, şimdiye kadar belirlediği hedeflere ulaşamadı.

Yeni sezon öncesinde Sky Formula 1 yorumcusu David Croft, Ocon'un kendisine Alpine'in bu yılki aracının "yavaş" olmasından korktuğunu söylediğini açıklamıştı.

1990'larda ve 2000'lerde F1'de kendi takımını yöneten Eddie Jordan da Formula for Success podcast'inde bu ikiliyi zor bir yılın beklediğini söyledi.

Jordan, "Alpine, iki iyi sürücüye sahip."

"Gasly'nin bende özel bir yeri var. Bence gerçekten çok çalışıyor fakat biraz şanssız bir isim."

"Ocon da Force India'dayken -eski adıyla Jordan, Force India, Aston Martin- gördüğümüz bir isim; onunla birçok iyi deneyimim var."

"Peki gelecek yıl çok fazla gelişim kaydedeceklerini düşünüyor muyum? Açık konuşmak gerekirse hayır."

"Bence Renault motoru yeterince iyi değil. Onlar iki harika sürücü fakat orada sıkışıp kaldılar ve ellerinden gelenin en iyisini yapmaktan başka çareleri yok." dedi.

İkilinin kontratı 2024 sezonunun ardından sona erecek.

Esteban Ocon, Alpine F1 Team

Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images

Esteban Ocon, Alpine F1 Team

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