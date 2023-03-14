Jordan: "Wolff'un Mercedes ekibine yönelik eleştirisi 'samimiyetsiz ve kaba'"

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2022'de sadece bir zafer elde eden Mercedes, bu yıl şampiyonluk yarışına geri dönmeyi umuyordu. Ancak George Russell ve Lewis Hamilton'ın, Max Verstappen'in pole turundan 0.6 saniye daha yavaş kalmasıyla birtakım sorunları olduğunu anladı.

Sezonun ilk sıralama seansının ardından Wolff, takımın W14 ile yanlış bir geliştirme yolunu izlediğini kabul etti. Bahreyn'i 'en kötü yarışlardan biri' olarak tanımladı ve araçta kapsamlı değişiklikler yapılmasını emretti.

Eski Grand Prix galibi David Coulthard ile birlikte Formula For Success podcast'ine katılan ve 1991-2004 yılları arasında şu anda Aston Martin olarak yarışan takımı yöneten Jordan, Wolff'u öne çıkmaya ve sorumluluk almaya çağırdı.

Jordan, Wolff hakkında şunları söyledi: "CEO da o, patron da. Sorumluluk onda bitiyor. Bu olanlar onun gözetimi altında gerçekleşiyor."

"Bu yüzden tasarım ekibinden herhangi birini suçlamak ya da eleştirmek samimiyetsizlik. Bu gerçekten çok kaba."

Toto Wolff, Team Principal and CEO, Mercedes-AMG Fotoğraf: Sam Bloxham / Motorsport Images

"Cesaret gösterip ayağa kalkmalı ve 'Başarılı olamadık. Ancak önümüzde dört gözle beklediğimiz gelişmeler var ve 2022'de olduğumuzdan çok daha güçlü bir şekilde orada olacağız' demeli."

"Toto'nun yeterince güçlü olduğunu ve bu işi gerçekten çözebileceğini düşünüyorum."

Nisan ayındaki Avustralya ve Azerbaycan Grand Prix'leri arasındaki neredeyse bir aylık boşluk da dahil olmak üzere takvimdeki 23 yarışla birlikte Mercedes'in şu anki lider takımlarla arasındaki farkı kapatması için çok zamanı var.

Ancak Coulthard; Red Bull, Ferrari ve Aston Martin gibi takımların da yerinde durmayacağını düşünüyor.

Coulthard, "Mercedes'in toparlanma serüvenini izlemek ilginç olacak."

"Bu sezon yirmi üç yarış var. Bu da, bir şeyleri geri kazanmaya çalışmak için hiç olmadığı kadar çok zamanları var demek oluyor. Ama öndeki takımlar da gelişmeye devam edecek, bu yüzden onlar için büyük bir mücadele olacak." dedi.