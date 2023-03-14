Önceki / Cristiano Ronaldo'nun Suudi Arabistan GP padoğunda olması bekleniyor
Formula 1 / Suudi Arabistan GP Haberler

Jordan: "Wolff'un Mercedes ekibine yönelik eleştirisi 'samimiyetsiz ve kaba'"

Eski Formula 1 takım sahibi Eddie Jordan, Bahreyn Grand Prix'sinde Toto Wolff'ün Mercedes teknik ekibinin kararlarını 'samimiyetsiz ve kaba' bir şekilde eleştirdiğini düşünüyor.

Zeynep Taş
Ekleyen:
Jordan: "Wolff'un Mercedes ekibine yönelik eleştirisi 'samimiyetsiz ve kaba'"
Haberi dinle

2022'de sadece bir zafer elde eden Mercedes, bu yıl şampiyonluk yarışına geri dönmeyi umuyordu. Ancak George Russell ve Lewis Hamilton'ın, Max Verstappen'in pole turundan 0.6 saniye daha yavaş kalmasıyla birtakım sorunları olduğunu anladı.

Sezonun ilk sıralama seansının ardından Wolff, takımın W14 ile yanlış bir geliştirme yolunu izlediğini kabul etti. Bahreyn'i 'en kötü yarışlardan biri' olarak tanımladı ve araçta kapsamlı değişiklikler yapılmasını emretti.

Eski Grand Prix galibi David Coulthard ile birlikte Formula For Success podcast'ine katılan ve 1991-2004 yılları arasında şu anda Aston Martin olarak yarışan takımı yöneten Jordan, Wolff'u öne çıkmaya ve sorumluluk almaya çağırdı.

Jordan, Wolff hakkında şunları söyledi: "CEO da o, patron da. Sorumluluk onda bitiyor. Bu olanlar onun gözetimi altında gerçekleşiyor."

"Bu yüzden tasarım ekibinden herhangi birini suçlamak ya da eleştirmek samimiyetsizlik. Bu gerçekten çok kaba."

Toto Wolff, Team Principal and CEO, Mercedes-AMG

Toto Wolff, Team Principal and CEO, Mercedes-AMG

Fotoğraf: Sam Bloxham / Motorsport Images

"Cesaret gösterip ayağa kalkmalı ve 'Başarılı olamadık. Ancak önümüzde dört gözle beklediğimiz gelişmeler var ve 2022'de olduğumuzdan çok daha güçlü bir şekilde orada olacağız' demeli."

"Toto'nun yeterince güçlü olduğunu ve bu işi gerçekten çözebileceğini düşünüyorum."

Nisan ayındaki Avustralya ve Azerbaycan Grand Prix'leri arasındaki neredeyse bir aylık boşluk da dahil olmak üzere takvimdeki 23 yarışla birlikte Mercedes'in şu anki lider takımlarla arasındaki farkı kapatması için çok zamanı var.

Ancak Coulthard; Red Bull, Ferrari ve Aston Martin gibi takımların da yerinde durmayacağını düşünüyor.

Coulthard, "Mercedes'in toparlanma serüvenini izlemek ilginç olacak."

"Bu sezon yirmi üç yarış var. Bu da, bir şeyleri geri kazanmaya çalışmak için hiç olmadığı kadar çok zamanları var demek oluyor. Ama öndeki takımlar da gelişmeye devam edecek, bu yüzden onlar için büyük bir mücadele olacak." dedi.

paylaşım
yorumlar

Cristiano Ronaldo'nun Suudi Arabistan GP padoğunda olması bekleniyor
Zeynep Taş Daha fazlası
Zeynep Taş
Horner: "Albon ve Gasly'e haksızlık yapmış olabiliriz"

Horner: "Albon ve Gasly'e haksızlık yapmış olabiliriz"

Formula 1

Horner: "Albon ve Gasly'e haksızlık yapmış olabiliriz" Horner: "Albon ve Gasly'e haksızlık yapmış olabiliriz"

Sainz: "Cidde'de daha rekabetçi olabiliriz"

Sainz: "Cidde'de daha rekabetçi olabiliriz"

Formula 1

Sainz: "Cidde'de daha rekabetçi olabiliriz" Sainz: "Cidde'de daha rekabetçi olabiliriz"

Rosberg, Gasly ve Ocon'un aralarının düzeldiğine inanmıyor

Rosberg, Gasly ve Ocon'un aralarının düzeldiğine inanmıyor

Formula 1

Rosberg, Gasly ve Ocon'un aralarının düzeldiğine inanmıyor Rosberg, Gasly ve Ocon'un aralarının düzeldiğine inanmıyor

Son Haberler

Mir: "Honda MotoGP motosikletinin start prosedürünü ezberlemek kabus gibiydi"

Mir: "Honda MotoGP motosikletinin start prosedürünü ezberlemek kabus gibiydi"

MGP MotoGP

Mir: "Honda MotoGP motosikletinin start prosedürünü ezberlemek kabus gibiydi" Mir: "Honda MotoGP motosikletinin start prosedürünü ezberlemek kabus gibiydi"

Rossi, Marquez'in belgeselinde yer alma teklifini kabul etmemiş

Rossi, Marquez'in belgeselinde yer alma teklifini kabul etmemiş

MGP MotoGP

Rossi, Marquez'in belgeselinde yer alma teklifini kabul etmemiş Rossi, Marquez'in belgeselinde yer alma teklifini kabul etmemiş

Jordan: "Wolff'un Mercedes ekibine yönelik eleştirisi 'samimiyetsiz ve kaba'"

Jordan: "Wolff'un Mercedes ekibine yönelik eleştirisi 'samimiyetsiz ve kaba'"

F1 Formula 1
Suudi Arabistan GP

Jordan: "Wolff'un Mercedes ekibine yönelik eleştirisi 'samimiyetsiz ve kaba'" Jordan: "Wolff'un Mercedes ekibine yönelik eleştirisi 'samimiyetsiz ve kaba'"

Cristiano Ronaldo'nun Suudi Arabistan GP padoğunda olması bekleniyor

Cristiano Ronaldo'nun Suudi Arabistan GP padoğunda olması bekleniyor

F1 Formula 1
Suudi Arabistan GP

Cristiano Ronaldo'nun Suudi Arabistan GP padoğunda olması bekleniyor Cristiano Ronaldo'nun Suudi Arabistan GP padoğunda olması bekleniyor

Mail listesine üye ol
Sosyal
Motorsport.com uygulaması
Seri
Motorsport Network.
İletişim
© 2023 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.