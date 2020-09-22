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Formula 1 / Son dakika

Jordan: "Wolff 'zirvedeyken' Mercedes'ten ayrılmalı"

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Jordan: "Wolff 'zirvedeyken' Mercedes'ten ayrılmalı"
Ekleyen:
Çeviren: Kemal Şengül, Editör

Eski takım patronu Eddie Jordan'a göre Mercedes patronu Toto Wolff, Alman otomobil üreticisi zirvedeyken Mercedes'teki görevini bırakmalı.

Wolff'un sözleşmesi sezon sonunda bitecek ve şu anda Alman ekiple yeni bir role geçme konusunda görüşmelerde bulunuyor.

Wolff'un takım patronu olarak ana sorumluluklarını korumaya devam etmesi bekleniyor. Ancak bu yeni görevle birlikte Wolff'un tüm yarışlara seyahat etmesine gerek kalmayacak ve eskisi kadar çalışması gerekmeyecek.

Wolff'un pozisyonundaki değişiklik, geleceği hakkında spekülasyonlar ortaya çıkmasına yol açtı. Jordan geçtiğimiz günlerde Mercedes'in, ana sponsoru ve partneri Ineos takımı tarafından satın alınacağını iddia etti.

Wolff daha sonra bu iddiaları reddetti. Ancak söylentiler çıkmaya devam ediyor.

Jordan Ziggo Sport'a yeni bir açıklama daha yaptı ve Wolff'un takım zirvedeyken görevinden ayrılması gerektiğini belirtti.

Ziggo Sport'a konuşan Jordan, "Gerçekten emin olduğum tek şey, Ineos'un Mercedes F1'i satın alacağı ve yeni CEO Ola Kallenius da dahil olmak Mercedes çalışanlarının geçmişte Toto ile çeşitli sorunlar yaşadıkları bilinen bir gerçek."

"Ve tamamen dürüst olmak gerekirse Toto, Frank Williams, Ron Dennis ve tüm bu isimlerle aynı noktada olduğunu biliyorsunuz. Sansasyonel bir iş yaptı. O yüzden önüne bakma vakti geldi." dedi.

Jordan, Mercedes'in arka arkaya yedinci dünya şampiyonluğunu kazanmasının ardından Wolff'un takımdan ayrılma vaktinin geldiğini söyledi.

"Durumdan sıkıldığına eminim. Tüm bu şampiyonlukları kazandı ve Lewis Hamilton ile takım etrafında efsane yarattı."

"Hayatta, ayrılmak için iyi ve kötü zamanlar olduğunu hatırlamanız gerekiyor. Şimdi Toto için -ayrılmak için- harika bir zaman."

"Eğer onun danışmanı olsaydım, ona 'Lütfen Toto, ayrıl oradan. Paranı masadan çek, gelecek asla bu kadar iyi olmayacak' derdim."

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Takımlar Mercedes
Editör Jonathan Noble

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