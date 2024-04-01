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Formula 1 Avustralya GP

Jordan: "Wiliams'ın yaptığı hata kabul edilemez"

Williams, ilk serbest antrenman seansının ardından Alex Albon'un şasisinin parçalanmasının ardından Avustralya Grand Prix'sinde tek bir araçla yarıştı.

Burak Yasul
Alex Albon, Williams FW46

Alex Albon, Williams FW46

Mark Sutton / Motorsport Images

Eski Formula 1 takım sahibi Eddie Jordan, Williams'ın Avustralya Grand Prix'sindeki "kabul edilemez" durumu karşısında hayrete düştü.

Alex Albon 1. antrenman seansı sırasında ağır bir kaza geçirerek Williams'ın hafta sonu için şasisini yarışamaz hale gelmesine neden oldu ve yedek şasi bulunmadığı için Albon'a hafta sonunun geri kalanında Sargeant'ın aracı verildi.

1990'larda ve 2000'lerde kendi adını taşıyan bir F1 takımı yöneten Jordan, kendi döneminde operasyonların nasıl farklı ele alındığını anlattı.

Formula For Success podcast'inde Jordan,"Yedek bir araca izin verildiği zamanlarda yarıştım." 

"Yani sadece iki sürücü için iki aracınız yoktu, aynı zamanda garajda kullanılmaya hazır çıplak bir şasi daha vardı."

"Çıplak bir monokoktan kastım, yeni boyanmış ama üzerinde en az şeyle öylece duruyordu."

"Çoğu takımın elinde direksiyon kolları takılmış, ön süspansiyonu takılmış ve pistte yarışa uygun bir pozisyona gelmesi daha az zaman alacak monokok yapının çeşitli farklı yönlerine sahip bir monokok olurdu."

"Kesinlikle şaşkınım, Williams'ın ne söyleyeceğini duymak isterim, çünkü bunun cevaplanması gerektiğini düşünüyorum. Bu çok kritik bir konu." dedi.

Alex Albon, Williams Racing FW46

Alex Albon, Williams Racing FW46

Fotoğraf: Williams

Williams takım patronu James Vowles hafta sonu için Sargeant yerine Albon'u tercih etti çünkü direksiyonun arkasında Tayland asıllı İngiliz sürücüyle puan kazanma potansiyelinin daha yüksek olduğunu düşünüyordu.

Grove merkezli takım, bir zamanlar istikrarlı bir şekilde yarışan bir ekip olmasına rağmen bir süredir F1 gridinin alt yarısında yer alıyor.

Jordan, Williams'ın ihtişamlı günlerinden bir figürün ileriye dönük yön vermek için geri dönmesi gerektiğini öne sürdü.

Jordan, "Bakın, bu takım ne kadar büyük bir düşüş yaşadı. Bununla demek istediğim, Rothmans günlerini biliyoruz, Coulthard ve Damon Hill'i biliyoruz."

"Nigel Mansell'i hatırlıyoruz, Alain Prost'u hatırlıyoruz, Ayrton Senna'yı hatırlıyoruz. Orada olan büyük pilotları hatırlıyoruz."

"Tanrı aşkına dostum, Williams'a ne oldu? Patrick Head ve Sir Frank Williams, ne yazık ki artık bizimle değil ama Patrick sık sık Sardunya'da, ona ihtiyacımız var."

"Geri dönecek birine ihtiyacımız var. Sadece yönlendirilmeye ihtiyaçları var. Williams gibi bir takımın Avustralya'da olduğu gibi bir yarışa sadece pilotlar için sahip oldukları şasiyle gitmesini kabul etmek mümkün değil, bu kabul edilemez." dedi.

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