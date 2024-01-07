Jordan: "Verstappen'in yanına Albon gelmeli"

Geçen bahardan bu yana Sergio Perez'in gelecekteki durumu tartışılıyor ve bunun iyi bir nedeni var. Azerbaycan Grand Prix'sinden bu yana galibiyet alamayan, son pole pozisyonunu Miami'de alan ve sonrasında dramatik bir performans düşüşü yaşaya Meksikalı sürücü, 2023'ün başındaki seviyesini hiç ulaşamadı.

Artık çok az kişi Perez'in Red Bull'da bir sezondan fazla kalacağına inanıyor; Jordan takımının kurucusu ve eski sahibi Eddie Jordan da koltuğa geçmesini istediği pilotun adını ilk kez paylaştı.

Bu isim her ne kadar Red Bull Racing'de bir buçuk sezon geçirmiş ve koltuğunu Sergio Perez'e kaybetmiş olsa da Alex Albon.

Her ikisinin de kontratı 2024'ün sonunda bitiyor fakat Williams, iyi bir iş çıkaran pilotuyla devam etmeyi umuyor.

Jordan, Formula for Success podcast'inde, "Albon'a karşı zaafım var."

"Şartlar uygunsa kendisini gerçekten gösterebileceğini düşünüyorum."

Fotoğraf: Carl Bingham / Motorsport Images Eddie Jordan

"Gelecekte bir noktada Max'in takım arkadaşı olmasını isterim. Bence herkesi şaşırtabilir." dedi.

Jordan, Jordan Grand Prix'i 19 yıl önce satmış olmasına rağmen halihazırda hangi sürücüleri takımında görmek istediğini de paylaştı.

İrlandalı, "Charles Leclerc'in büyük bir hayranıyım ve elbette onu takımıma davet ederdim."

"Lewis Hamilton'ı görmezden gelmek zor ama zaman ilerliyor ve yaş onun lehine değil, bu yüzden arayışa devam ederdim."

"Fernando Alonso ya da Lewis'i çağırmazdım. Leclerc ve Lando Norris'i seçerdim."

"Takımımın böyle olmasını isterim." dedi.