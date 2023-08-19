Jordan, Verstappen'in "saltanatının" beş yıl sürmesini bekliyor
Eski F1 takım patronu Eddie Jordan'a göre Max Verstappen'in mevcut saltanatı beş yıl sürecek.
Henüz 25 yaşında olmasına rağmen iki şampiyonluk ve 41 Formula 1 zaferi elde eden Max Verstappen, üçüncü dünya şampiyonluğuna doğru ilerliyor.
Red Bull pilotu 2021'in başından bu yana gerçekleştirilen 56 yarışın 35'ini, yani Grand Prix'lerin %60'ından fazlasını kazandı.
Formula For Success podcast'ine konulan Eddie Jordan ve David Coulthard, Lando Norris'in McLaren'daki durumunu tartıştılar ve konu doğrudan Verstappen'e geldi.
Jordan, Verstappen'in saltanatının en az beş yıl daha sürmesini beklediğini dile getirdi.
Jordan şöyle dedi: "McLaren önce Red Bull'u yenmeli. Ardından daha da büyük bir engel geliyor; Max Verstappen'den daha iyi performans göstermeleri gerekecek ki bu da kolay bir iş olmayacak."
"Bunu geçenlerde konuştuk, dünyanın en iyi pilotu olmaya giden yolda çok hızlı ilerliyor."
"En azından şu anda yaptığı şey tek kelimeyle inanılmaz. Çok odaklanmış durumda."
"Elbette kariyeri için ona en iyisini diliyorum ama umarım beş yıl sonra Max Verstappen'i geride bıraktığımızı ve bunların sansasyonel zamanlar olduğunu söyleyeceğiz!"
Verstappen'in Red Bull ile olan kontratı 2028 sezonunun ardından sona erecek fakat Hollandalı pilot o tarihte sadece 31 yaşında olacak.
Son Haberler
Wolff: "Artık tünelin sonundaki ışığı görüyoruz"
Wolff: "Artık tünelin sonundaki ışığı görüyoruz" Wolff: "Artık tünelin sonundaki ışığı görüyoruz"
Aleix Espargaro: "İnsanların Pol'ü ve başardıklarını unutmasına çok kızgınım"
Aleix Espargaro: "İnsanların Pol'ü ve başardıklarını unutmasına çok kızgınım" Aleix Espargaro: "İnsanların Pol'ü ve başardıklarını unutmasına çok kızgınım"
Bradley: "Sargeant'ta henüz umut verecek bir şey görmedim"
Bradley: "Sargeant'ta henüz umut verecek bir şey görmedim" Bradley: "Sargeant'ta henüz umut verecek bir şey görmedim"
Verstappen: "En iyisi olduğuma inanmıyorsam, başarılı olamam"
Verstappen: "En iyisi olduğuma inanmıyorsam, başarılı olamam" Verstappen: "En iyisi olduğuma inanmıyorsam, başarılı olamam"
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi? Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü? Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu? Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Analiz: F1 takımları 2017'de tam olarak nasıl performans gösterdi?
Analiz: F1 takımları 2017'de tam olarak nasıl performans gösterdi? Analiz: F1 takımları 2017'de tam olarak nasıl performans gösterdi?
Analiz: Mercedes nasıl "durdurulamayan" F1 gücü oldu?
Analiz: Mercedes nasıl "durdurulamayan" F1 gücü oldu? Analiz: Mercedes nasıl "durdurulamayan" F1 gücü oldu?
Analiz: McLaren-Honda'yı bitiren tasarım hatası
Analiz: McLaren-Honda'yı bitiren tasarım hatası Analiz: McLaren-Honda'yı bitiren tasarım hatası
Analiz: Ferrari'nin yeniden yükselişinin perde arkası
Analiz: Ferrari'nin yeniden yükselişinin perde arkası Analiz: Ferrari'nin yeniden yükselişinin perde arkası
Abone olun ve Motorsport.com'a reklam engelleyicinizle erişin.
Formula 1'den MotoGP'ye kadar doğrudan padoktan haber yapıyoruz çünkü biz de sizin gibi sporumuzu seviyoruz. Uzman gazeteciliğimizi sunmaya devam etmek için web sitemiz reklam kullanıyor. Yine de size reklamsız bir web sitesinin keyfini çıkarma ve reklam engelleyicinizi kullanmaya devam etme fırsatı vermek istiyoruz.
Öne Çıkan Yorumlar