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Jordan, Verstappen'in "saltanatının" beş yıl sürmesini bekliyor

Eski F1 takım patronu Eddie Jordan'a göre Max Verstappen'in mevcut saltanatı beş yıl sürecek.

Ekleyen:
Max Verstappen, Red Bull Racing RB19, Red Bull Racing Team Principal Christian Horner

Henüz 25 yaşında olmasına rağmen iki şampiyonluk ve 41 Formula 1 zaferi elde eden Max Verstappen, üçüncü dünya şampiyonluğuna doğru ilerliyor.

Red Bull pilotu 2021'in başından bu yana gerçekleştirilen 56 yarışın 35'ini, yani Grand Prix'lerin %60'ından fazlasını kazandı.

Formula For Success podcast'ine konulan Eddie Jordan ve David Coulthard, Lando Norris'in McLaren'daki durumunu tartıştılar ve konu doğrudan Verstappen'e geldi.

Jordan, Verstappen'in saltanatının en az beş yıl daha sürmesini beklediğini dile getirdi.

Jordan şöyle dedi: "McLaren önce Red Bull'u yenmeli. Ardından daha da büyük bir engel geliyor; Max Verstappen'den daha iyi performans göstermeleri gerekecek ki bu da kolay bir iş olmayacak."

"Bunu geçenlerde konuştuk, dünyanın en iyi pilotu olmaya giden yolda çok hızlı ilerliyor."

"En azından şu anda yaptığı şey tek kelimeyle inanılmaz. Çok odaklanmış durumda."

"Elbette kariyeri için ona en iyisini diliyorum ama umarım beş yıl sonra Max Verstappen'i geride bıraktığımızı ve bunların sansasyonel zamanlar olduğunu söyleyeceğiz!"

Verstappen'in Red Bull ile olan kontratı 2028 sezonunun ardından sona erecek fakat Hollandalı pilot o tarihte sadece 31 yaşında olacak.

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Ferrari, genç yeteneğini Haas ile piste çıkarmayı planlıyor

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