Prime'a abone ol
Önceki / McLaren: "Katar'daki lastik sınırı Red Bull'a kıyasla bizim lehimize oldu" Sonraki / Marko'dan yeni açıklama: "Perez'in takım değişikliğine ihtiyacı var!"
Formula 1 / Katar GP Haberler

Jordan: "Verstappen'in kazanmasından sıkıldım"

Eddie Jordan, Max Verstappen’i Ronaldo veya Maradona’ya değil de saha dışı manşetleri olmayan Lionael Messi veya George Best’e benzetti.

Ekleyen:
Max Verstappen, Red Bull Racing, 1st position, in the Press Conference

Cumartesi günü Katar’da Verstappen 2023 Formula 1 Dünya şampiyonluğunu ilan etti. Sezonun bitimine altı yarış ve alınacak 150’den fazla puan var.

Art arda galibiyetler alan Verstappen, Miami’den Monza’ya kadar 10 galibiyet üst üste en fazla yarış galibiyeti rekorunu kırdı.

Verstappen, bir sezonda en fazla lider gitme rekorunu kırdı ve yakında bir sezonda en fazla galibiyet alma rekoru da kıracak gibi duruyor.

Jordan, genç Hollandalı pilotun Best hatta Messi olduğunu belirtiyor.

“Her şeyini düşündüğümüzde alkolsüz, kadınsız... Bu adam farklı bir ligde bunu kabul etmeliyiz.”

“Bezen Messi’ye bakar ve bu nasıl goldü dersiniz. Ronaldo veya Maradona’yı bir anlık unutursunuz.”

“Bu adam çok özel ve bu spora kendini adamış birisi. Neredeyse sıkıcı da birisi çünkü şu an simülatörde virajları nasıl alacağını, Austin’de nasıl daha hızı gidebileceğini çalışıyordur.”

“Yaptığı işi domine etmeye kendini adamış birisi. Şimdi yaptığı da tam olarak bu.”

Gianpiero Lambiase, Race Engineer, Red Bull Racing, Max Verstappen, Red Bull Racing, 1st position, on the podium with the trophies

Gianpiero Lambiase, Race Engineer, Red Bull Racing, Max Verstappen, Red Bull Racing, 1st position, on the podium with the trophies

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Formula 1’de pilotların hakimiyet kurması yeni bir şey olmasa da, geçmişte çoğu zaman takım arkadaşlarına karşı mücadele verirlerdi. Perez sezon başında takım arkadaşıyla çekişmiş olsa da daha sonra yarıştan koptu.

Jordan, “Dürüst olmak gerekirse biraz sıkıldım ama ben yaşlı bir dırdırcıyım.” dedi.

Verstappen’in yeteneklerinin spor için sorun olup olmadığı sorusuna ise şu cevabı verdi: “Bu konuyla ilgili düşüncem, Ayrton Senna’dan hiç sıkılmadık çünkü ona karşı yarışabilen bir takım arkadaşı vardı. Prost veya Berger gibi.”

“Senna ile alakalı sevdiğim bir şey vardı. Takım arkadaşının kim olduğunu düşünmezdi. Yani iyi bir performans için her zaman iyi bir takım arkadaşı isterdi.”

“Michael Schumacher bunu yapmadı. Her zaman en iyi olduğundan emin olmak için takım arkadaşlarının sözleşmelerinde düzenlemeler isterdi.”

“Şimdi Max’te bu yok çünkü şu an kimse onunla mücadele edemez. Şu an yanında Checo var. Kötü bir pilot değil ama o seviyeye yakın değil. O bir alt basamakta.”

“Sorun da bu zaten, bu çocuk o kadar iyi ki..."

paylaşım
yorumlar

McLaren: "Katar'daki lastik sınırı Red Bull'a kıyasla bizim lehimize oldu"

Marko'dan yeni açıklama: "Perez'in takım değişikliğine ihtiyacı var!"

Öne Çıkan Yorumlar

Henüz hiç yorum yapılmadı. İlk yorum yapan olmak ister misiniz?
Daha fazlası
Burak Yasul
Hill, “Max her geçen gün daha iyiye gidiyor”

Hill, “Max her geçen gün daha iyiye gidiyor”

Formula 1
Katar GP

Hill, “Max her geçen gün daha iyiye gidiyor” Hill, “Max her geçen gün daha iyiye gidiyor”

Domenicali: "Verstappen F1’de özel bir şey yarattı

Domenicali: "Verstappen F1’de özel bir şey yarattı

Formula 1
Katar GP

Domenicali: "Verstappen F1’de özel bir şey yarattı Domenicali: "Verstappen F1’de özel bir şey yarattı

Mercedes: "İki pilotumuzun temas yaşaması, olabilecek en kötü şeydi"

Mercedes: "İki pilotumuzun temas yaşaması, olabilecek en kötü şeydi"

Formula 1
Katar GP

Mercedes: "İki pilotumuzun temas yaşaması, olabilecek en kötü şeydi" Mercedes: "İki pilotumuzun temas yaşaması, olabilecek en kötü şeydi"

Son Haberler

Perez: "Katar'ın pist sınırları şaka gibiydi"

Perez: "Katar'ın pist sınırları şaka gibiydi"

F1 Formula 1
Katar GP

Perez: "Katar'ın pist sınırları şaka gibiydi" Perez: "Katar'ın pist sınırları şaka gibiydi"

Mercedes: "Hamilton için yumuşak lastikten başka seçeneğimiz yoktu”

Mercedes: "Hamilton için yumuşak lastikten başka seçeneğimiz yoktu”

F1 Formula 1
Katar GP

Mercedes: "Hamilton için yumuşak lastikten başka seçeneğimiz yoktu” Mercedes: "Hamilton için yumuşak lastikten başka seçeneğimiz yoktu”

Alpine: "Andretti ile olan motor opsiyonu anlaşmamızın süresi sona erdi"

Alpine: "Andretti ile olan motor opsiyonu anlaşmamızın süresi sona erdi"

F1 Formula 1
Katar GP

Alpine: "Andretti ile olan motor opsiyonu anlaşmamızın süresi sona erdi" Alpine: "Andretti ile olan motor opsiyonu anlaşmamızın süresi sona erdi"

Oliveira, Honda'nın ilgisini doğruladı

Oliveira, Honda'nın ilgisini doğruladı

MGP MotoGP
Endonezya GP

Oliveira, Honda'nın ilgisini doğruladı Oliveira, Honda'nın ilgisini doğruladı

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Prime
Prime
Formula 1
Jonathan Noble

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Prime
Prime
Formula 1
Kevin Turner

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi? Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Prime
Prime
Formula 1
Lawrence Barretto

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü? Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Prime
Prime
Formula 1
Ben Anderson

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu? Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Analiz: F1 takımları 2017'de tam olarak nasıl performans gösterdi?

Analiz: F1 takımları 2017'de tam olarak nasıl performans gösterdi?

Prime
Prime
Formula 1
Gary Anderson

Analiz: F1 takımları 2017'de tam olarak nasıl performans gösterdi? Analiz: F1 takımları 2017'de tam olarak nasıl performans gösterdi?

Analiz: Mercedes nasıl "durdurulamayan" F1 gücü oldu?

Analiz: Mercedes nasıl "durdurulamayan" F1 gücü oldu?

Prime
Prime
Formula 1
Lawrence Barretto

Analiz: Mercedes nasıl "durdurulamayan" F1 gücü oldu? Analiz: Mercedes nasıl "durdurulamayan" F1 gücü oldu?

Analiz: McLaren-Honda'yı bitiren tasarım hatası

Analiz: McLaren-Honda'yı bitiren tasarım hatası

Prime
Prime
Formula 1
Ben Anderson

Analiz: McLaren-Honda'yı bitiren tasarım hatası Analiz: McLaren-Honda'yı bitiren tasarım hatası

Analiz: Ferrari'nin yeniden yükselişinin perde arkası

Analiz: Ferrari'nin yeniden yükselişinin perde arkası

Prime
Prime
Formula 1
Jonathan Noble

Analiz: Ferrari'nin yeniden yükselişinin perde arkası Analiz: Ferrari'nin yeniden yükselişinin perde arkası

Mail listesine üye ol
Sosyal hesaplarımız
Motorsport.com uygulaması
Seri
Motorsport Network.
İletişim
© 2023 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
Prime'a abone ol