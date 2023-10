Jordan: "Verstappen'in kazanmasından sıkıldım"

Cumartesi günü Katar’da Verstappen 2023 Formula 1 Dünya şampiyonluğunu ilan etti. Sezonun bitimine altı yarış ve alınacak 150’den fazla puan var.

Art arda galibiyetler alan Verstappen, Miami’den Monza’ya kadar 10 galibiyet üst üste en fazla yarış galibiyeti rekorunu kırdı.

Verstappen, bir sezonda en fazla lider gitme rekorunu kırdı ve yakında bir sezonda en fazla galibiyet alma rekoru da kıracak gibi duruyor.

Jordan, genç Hollandalı pilotun Best hatta Messi olduğunu belirtiyor.

“Her şeyini düşündüğümüzde alkolsüz, kadınsız... Bu adam farklı bir ligde bunu kabul etmeliyiz.”

“Bezen Messi’ye bakar ve bu nasıl goldü dersiniz. Ronaldo veya Maradona’yı bir anlık unutursunuz.”

“Bu adam çok özel ve bu spora kendini adamış birisi. Neredeyse sıkıcı da birisi çünkü şu an simülatörde virajları nasıl alacağını, Austin’de nasıl daha hızı gidebileceğini çalışıyordur.”

“Yaptığı işi domine etmeye kendini adamış birisi. Şimdi yaptığı da tam olarak bu.”

Gianpiero Lambiase, Race Engineer, Red Bull Racing, Max Verstappen, Red Bull Racing, 1st position, on the podium with the trophies

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images