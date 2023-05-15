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Jordan: "Verstappen tüm zamanların en iyi F1 pilotu olabilir"

Eddie Jordan, Max Verstappen'in tüm zamanların en iyi pilotu olabileceğine inanıyor.

Zeynep Taş
Ekleyen:
Race winner Max Verstappen, Red Bull Racing celebrates on the podium

25 yaşındaki pilot potansiyel olarak üst üste üçüncü şampiyonluğuna doğru ilerliyor.

Yine de Formula 1'deki en büyük iki rekorun (Lewis Hamilton'ın elinde bulunan 103 galibiyet ve Hamilton ile Michael Schumacher'in ortaklaşa sahip olduğu yedi Dünya şampiyonluğu) hâlâ çok uzağında.

Ancak Verstappen'in 2028 sonuna kadar Red Bull'da kalacak olması ve Red Bull'un şu anda rakiplerinden çok daha önde olması nedeniyle Jordan, Hollandalı pilotun tüm zamanların en iyisi olabileceğini düşünüyor.

'Formula For Success' podcast'inde konuşan eski F1 takım patronu şunları söyledi: "Max'in zaman içinde tüm zamanların en iyi pilotu olacağına gerçekten inanıyorum, tabii ki çok uzun bir süre güvende ve iyi olması şartıyla."

"Araçta olağanüstü bir tutumu var."

"Agresif olması gerektiğinde agresif, sert olması gerektiğinde sert ama aynı zamanda zeki, araca nasıl davranması gerektiğini biliyor."

"Onun lehine olan bir başka şey de - özellikle Red Bull'dan Dietrich Mateschitz'in ölümünden sonra - takımın olduğu kadar güçlü kalmasını ummak zorunda olması."

Max Verstappen, Red Bull Racing RB19

Max Verstappen, Red Bull Racing RB19

Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images

"Christian [Horner] ve Adrian Newey gibi insanlarla kısa vadede bir sorun görmüyorum ve Max'in gittikçe güçlendiğini görüyorum."

"Şu anda Formula 1'de Dünya Şampiyonu olmayı uman bir pilot olmak istemezdim çünkü bunun nasıl gerçekleşeceğini bilmiyorum."

Ancak diğer yorumcu David Coulthard zaman içinde Lando Norris, George Russell ve Charles Leclerc gibi birkaç rakibin çıkabileceğini ve sporun yaşlı isimleri Fernando Alonso ve Lewis Hamilton'ın da bu yarışta yer alabileceğini düşünüyor.

Elbette bu, takımlarının yarış kazanacak bir araç tasarlayıp tasarlamamasına bağlı.

Coulthard, "Bence Formula 1 şu anda 20'li yaşların ortalarında olan bir dizi genç pilotla harika bir yerde: Lando, George, Charles, Max ve şu anda bu grubun dışında kaçırdığım başka kim varsa."

"Ve diğer tarafta da Fernando ve Lewis gibi daha yaşlı pilotlar var."

"Ancak önümüzdeki on yıl boyunca mücadele etmeye çalışacak 20'li yaşlarının ortasında bir pilot neslimiz var. Ve yarış kazanan bir araca sahip olacak herhangi birinin Max'e meydan okuma şansı var."

"Max'e aynı takımda meydan okumak için güçlü birinin, insanüstü bir çaba göstermesi gerekecek çünkü Max tam bir makine, değil mi?"

"Küçük yaştan itibaren yarış pistlerinde. Ayrıca her iki ebeveyni de yarışçıydı ve kendisi iddialı, güçlü bir iradeye sahip ve fazlasıyla yetenekli." dedi.

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