Jordan, Verstappen ile rekabet edebilecek hayali pilot ikilisini açıkladı

Red Bull pilotu, 2024'te daha tekerleği bile dönmeden üst üste dört Dünya Şampiyonluğu elde etmek için şimdiden büyük favori olarak gösteriliyor. Ancak Hollandalı pilotun rekor kırdığı bir yılın ardından padokta mücadelenin Red Bull'a taşınabileceğine dair bir umut var.

Verstappen geçen sezon 22 yarıştan 19'unu kazanarak rakipleri için göz korkutucu bir sezon geçirdi. Takıma adını veren eski takım patronu Jordan ona meydan okuyabileceğini düşündüğü isimler hakkında görüşlerini belirtti.

Yeniden bir takıma sahip olma ve son Dünya Şampiyonu'na meydan okuyacak iki sürücü seçmek zorunda kalma ihtimali üzerine Jordan, Leclerc'in bunu yapabilecek kişi olduğunu ve Norris'in de takım arkadaşı olarak seçebileceğini vurguladı.

Griddeki diğer Dünya Şampiyonları Lewis Hamilton ve Fernando Alonso'nun yaşları nedeniyle artık Verstappen'e ayak uyduramayabileceklerini, ancak mevcut Ferrari ve McLaren sürücüleri gibi daha genç yeteneklerin seçim şansı olsa seçeceği kişiler olacağını belirtti.

Alman yayın kuruluşu F1-Insider'a konuşan Jordan, "Şu anda en iyi takımlardan birine sahip olsaydım ve Max'i alamasaydım, Verstappen'le başa çıkabilecek tek bir sürücü çifti olurdu. Charles Leclerc ve takım arkadaşı Lando Norris."

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images Top three qualifiers Charles Leclerc, Ferrari, pole man Max Verstappen, Red Bull Racing, Lando Norris, McLaren

"Lewis Hamilton ve Fernando Alonso'nun hak ederek kazandıkları şampiyonluklara rağmen ilerlemiş yaşları nedeniyle Verstappen'e ayak uydurabileceklerine inanmıyorum." dedi.

Aynı konuda Red Bull motor sporları danışmanı Helmut Marko da Leclerc ve Norris ikilisinin sorun yaratabileceğini ancak onları hayal kırıklığına uğratan şeyin tutarlılıkları olduğunu düşünüyor.

Bunun da ötesinde, Verstappen'in aslında en yüksek performansını bulamadığına inanıyor. Bu da gelecekte Red Bull pilotunu kovalamak isteyenler için kötü bir işaret olabilir.

F1-Insider'a konuşan Marko, "Leclerc ve Norris kesinlikle olağanüstü yetenekler, ancak her ikisi de geçmişte tutarlılık konusunda zayıflıklar gösterdi."

"Dahası, Max henüz sınırda değil. Daha da iyi olacak. Bizim görevimiz ona 2023'te sahip olduğu kadar iyi bir araç sağlamak. İşte o zaman yeniden ölçüt olacak." dedi.