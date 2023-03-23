Jordan: "Verstappen eşit araçlarla dahi herkesi yenebilir"

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Yetenek açısından tarihin en iyi dönemlerinden birinde olan 2023 gridi, tam 10 yarış galibi ve üç dünya şampiyonunu içinde barındırıyor.

Mevcut şampiyon son iki sezondur ipi göğüsleyen Max Verstappen, kendisine rakip olarak ismi geçen pilotlarsa yedi kez dünya şampiyonu Lewis Hamilton, çifte şampiyon Fernando Alonso ve geçen yılın şampiyona ikincisi Charles Leclerc.

Birçok isim şartların eşitlenmesi halinde Verstappen'in bu üç isimden birine yenilebileceğini düşünüyor; ancak Eddie Jordan'a göre durum hiç de öyle değil.

Jordan, "Şu anda Hamilton, Leclerc ve Alonso eşit araçlarda olsaydı dahi Verstappen'in şampiyon olacağını söyleyebilirim."

"Verstappen kendine güveniyor ve sürekli gelişmeye devam ediyor. Dolayısıyla tüm takımların Red Bull-Verstappen ortaklığını yenmenin kolay olmayacağını anlamaları gerek."

"Verstappen aptal değil, özellikle de arkasında babası ve yönetim ekibi varken başka bir takıma katılmayı düşünmeyecektir. Verstappen'in yakın zamanda Red Bull'dan ayrılacağını umanlar hayal görüyor demektir."

"Eşit araçlara sahip olunması halinde Hamilton'ın ikinci olacağını, Alonso ve Leclerc'in üçüncülük mücadelesi verebileceğini söyleyebilirim."

"Açıkçası araçlar bizi sınırlıyor, gridin gerilerindeki herkes sahip oldukları araçların dışına çıkamıyor. Herkes aynı araca sahip olsaydı, tüm pilotların daha iyi bir yansımasını görürdünüz, ancak durum böyle değil." dedi.