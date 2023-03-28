Jordan: "Verstappen, Cidde'deki yarışta tahrik mili sorununu 'uydurdu'"

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Verstappen, Cidde'deki sıralama turlarında Q2'de tahrik mili sorunu yaşayarak Pazar günkü yarışa 15. sıradan başladı.

Yarış sonuna doğru ikinci sıraya kadar yükselse de, son turlarda lider takım arkadaşı Sergio Perez'i yakalayamadı.

Verstappen takım telsizinden RB19'unda sıralama turlarında yaşadığına benzer bir titreşim olduğunu bildirirken, yarış mühendisi Gianpiero Lambiase tarafından kendisine verilen zaman deltasından daha hızlı olmasına rağmen Perez'e yaklaşamadı.

Ancak Perez'in pozisyon avantajına sahip olduğu ve Cumartesi günü pole pozisyonunu aldığı düşünüldüğünde Jordan, çifte Dünya Şampiyonu'na takım tarafından Perez'in arkasında durması gerektiğinin ve onu geçmesine izin verilmeyeceğinin söylendiği teorisini ortaya attı.

Jordan, Formula For Success podcast'inde, "Max'in yarışta kendisini iyi göstermek için tahrik mili hakkında bir şeyler uydurduğunu düşünüyorum."

Sergio Perez, Red Bull Racing, Max Verstappen, Red Bull Racing Fotoğraf: Red Bull Content Pool

"Çünkü yarıştan önce kendisine Checo yarışı önde götürüyorsa onu geçme iznine sahip olmadığının söylendiğinden eminim."

"Bu sadece benim görüşüm. Çünkü takımı ben yönetiyor olsaydım, onlara yarışa çıkmadan önce tam olarak bunu söylerdim."

"Bunu anlamak için Einstein olmanıza gerek yok. Bana göre Max, tahrik mili ile ilgili iyi bir mazeret buldu."

"Christian Horner bize, 'Fabrikaya geri döndük, gidip tüm verilere ve her şeye baktık, ama hiçbir şey bulamadık' dedi."

"Çocuklar, hadi ama. Max'in bunu uydurduğunu düşünmek için yeterince sebebimiz var. Bu, Max'in ikinci sırayı alırken bile pozisyonunu korumayı başardığı bir durumdu." dedi.