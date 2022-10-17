Jordan: "Tüm yarış pilotlarının saçma yönleri var"

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1991’de Jordan Grand Prix takımını kuran Jordan, bir keresinde F1 yarış galibi Jean Alesi’ye araç ayarları konusunda yalan söylediğini ve bunun onu Paul Ricard’da 0.5 saniye daha hızlandırdığını dile getirdi.

F1 Nation Podcast’inde konuşan Jordan, “Sıkışıp kaldığımızda ve yeterli sayıda mühendis için paramız olmadığında, ben kendim mühendislik yapardım.”

"Her zaman kokpite dalardım, kafamı Formula 3 sıralama turlarının ortasındaki bir adama takardım. Jean Alesi'nin Formula 3 Fransa Grand Prix'sini [Paul] Ricard'da yaptıklarını hatırlıyorum."

"Dedim ki: Bak, arkadaki takla barına yarım santim daha ekledim ve sadece ama sadece iki kilo daha koydum, kesinlikle harika olacaksın."

"Kesinlikle hiçbir şey yapmadım, hiçbir şeyi değiştirmedim ve yarım saniye daha hızlı sürdü. Demek istediğim bu adamların ihtiyaç duyduğu tek şey, kafalarının okşanması."

"Tüm yarış pilotların saçma yönleri var ve bunu biliyoruz çünkü sadece somut şeyler akla göre daha baskın oluyor. Bir kazada ön kanadı kaybettiğinizde ne olur, daha hızlı giderler. Hayatın bir gerçeği bu."

"İnsanlar verilen koşullara uyum sağlar. Ancak buraya geldiklerinde, hepsi birçok veriyle karşılaşıyorlar. Yarış pilotları... onlarla baş edemiyorum." ifadelerini kullandı.

Sporda psikoloji, son on yılda sporcuların performansını artırmak için önemli ölçüde gelişti. Jordan, özellikle Formula 1 pilotlarının kendilerinden en iyi şekilde yararlanmak için bakıma ihtiyacı olduğuna inanıyor.

Jordan, "Yarış pilotları genellikle çoğu sporcu gibi kırılgan bir karaktere sahiptir. Onlara bazı şeylerin söylenmesine ihtiyaçları var ve onlarla bu ekstra güveni nasıl bulabilecekleri konusunda konuşulduğunda bu işe yarıyor."

"Psikolojinin herhangi bir sporda oldukça önemli bir rol oynamadığına inanan herkese söylüyorum, kesinlikle [önemli rol] oynuyor ve Formula 1'de de öyle." diye ekledi.

Eddie Jordan and John Walton Fotoğraf: Motorsport Images