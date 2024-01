Jordan: "Takuma Sato'nun herhangi bir seansta kaza yapmaması mucizeydi"

Efsanevi Indianapolis 500'ü iki kez kazanan Takuma Sato, Formula 1 dışındaki serilerde büyük başarılara imza attı.

Fakat Japon pilot 2002-2008 yılları arasında Formula 1'de, özellikle de eski takım patronu Eddie Jordan'ın gözünde pek de iyi bir izlenim bırakmadı.

Jordan, Formula For Success adlı podcast'inde Sato ile ilgili, "Herhangi bir seanstan sonra aracın dört tekerlekle geri gelmesi mucizeydi" diyor.

2002 yılında motor ortağı Honda tarafından desteklenen Sato, ilk Formula 1 yarışına Jordan ile çıktı.

Japon sürücü bu işi sadece Honda sayesinde elde etmemişti; 2001 yılında Britanya Formula 3 şampiyonluğunu da açık farkla kazanmıştı.

Jordan "Hızlıydı ama nedenini hiç bilmiyordu - biz de bilmiyorduk" diyerek güldü.

Fotoğraf: Sutton Images

Takuma Sato, BAR Honda 005 celebrates as he crosses the finish line to take sixth position in his first race with the BAR team