Jordan: "Şu an Alpine'i izlemek utanç verici"

Alpine, A524 aracının hem fazla ağır hem de güçsüz olduğunu kanıtlayarak Bahreyn ve Suudi Arabistan'daki ilk iki yarıştan hiç puan alamadan Markalar Şampiyonası'nın dibine demir attı.

Enstone merkezli takımın sezona kötü başlangıcı, takım patronu Otmar Szafnauer ve uzun süredir görev yapan sportif direktör Alan Permane'nin Spa'daki Belçika Grand Prix'si sırasında acımasızca görevden alındığı iç politikalarla sarsılan kaotik bir 2023 sezonunun ardından geldi.

Szafnauer'in görevden alınmasının ardından Pierre Gasly'nin Spa sprint yarışı ve Hollanda Grand Prix'sini podyumda tamamlamasıyla sonuçlarda yaşanan ilk yükselişe rağmen Jordan, eski Aston Martin patronunun ayrılmasına izin vermenin bir "hata" olduğuna inanıyor.

Gasly ve takım arkadaşı Esteban Ocon'un 2024 sonunda bir çıkış yolu arayacaklarına inanan Jordan, Renault'nun projeye olan ilgisizliğinin takımı yakın gelecekte satılması muhtemel bir rakip haline getirdiğini iddia etti.

Formula For Success podcast'i aracılığıyla konuşan Jordan, "Bence Otmar'dan erken gönderdiler. Bence bu bir hataydı."

"Bence o takımı doğru yönde tutmayı bilen yetenekli bir insandı. Onu gönderdikten kısa bir süre sonra aldıkları sonuçlar, birisinin onlara benimseyebilecekleri bir yönetim tarzı platformu bıraktığının göstergesiydi."

"Şu anda en çok bocalayan takım konumundalar. Bu kesinlikle utanç verici. İzlerken utanıyorum."

"Gasly ve Ocon yarış kazanabilecek kapasitedeler. Alpine'in mevcut vizyonuyla onları gelecek yıl orada görüyor muyum? Kesinlikle hayır. Hiç şansları yok."

"Bence satış için önleri açık. Bence Renault geri adım attı. Motorlara para harcamak istemiyorlar ve 2026 için motor geliştirme ya da maliyet açısından o kadar büyük bir harcama ki, takımın değeri yüksek olsa bile bu onları korkutuyor. Hepsi bir takım için bir milyar pounddan bahsediyor."

Pierre Gasly, Alpine A524 Fotoğraf: Simon Galloway / Motorsport Images

"Alpine'in sürücüleri ve takımları için performans gösterememe konusunda utanç verici olduğunu düşünüyorum."

"Onlara Dünya Şampiyonasında yarışacakları bir araç verememek kabul edilemez. Kabul edilemez."

"Ben olsam buna katlanmazdım. Bu şok edici." dedi.

Jordan'ın yardımcı sunucusu, eski McLaren ve Red Bull pilotu David Coulthard, Szafnauer'in ayrılmasının ardından takım içinde liderlik eksikliğine işaret etti.

Coulthard, "Biraz yüzsüz olduklarını düşünüyorum. Gösteriyi kimin yönettiğini gerçekten bilmiyorum." dedi.

Bahreyn'deki sezon açılışının ardından konuşan Szafnauer, Alpine'in 2024'e kötü başlamasının suçunu takımın tepesindekiler tarafından alınan kötü kararlar olduğunu söylemişti.

Viaplay'e konuşan Szafnauer, "Kronometre yalan söylemez ve çok rekabetçi görünmüyordu."

"Bunu anlıyorum. En üst düzeydeki insanların pek de iyi olmayan kararlar vermesi, insanları kovması ve bir takımda psikolojik güvenlik yaratmaması, daha sonra ortaya çıkan bir sonuçtur."

"Ama anlıyorum, Formula 1 zor bir oyun. Pek çok şeyi doğru yapmak zorundasınız ve bunlardan bazılarını yanlış yaparsanız, bu sizi ısırır." demişti.