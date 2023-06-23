Jordan, Stroll'ün Aston Martin'de kalma ihtimalini sorguluyor

Stroll, bu yıl şimdiye kadarki sekiz yarışın yedisinde takım arkadaşının gerisinde kaldı ve İspanyol pilot altı kez podyuma çıkarken, Kanadalı pilot son podyumunu üç yıl önce aldı.

Stroll'ün takımla olan anlaşması kimse tarafından bilinmiyor ve kontratının ne zaman biteceği de tam bir muamma. Bunun temel sebebi, Aston Martin'in sahibinin Lance'in babası Lawrence olması.

Fakat Lance Stroll'ün performansı, uzun vadede takım için zararlı olabilir ve bu da yatırımcılar ya da sponsorlar tarafından hoş karşılanmayabilir.

Eddie Jordan, Formula for Success podcast'inde David Coutlhard'la Lance hakkında önemli bir tartışmaya girdi.

Jordan, "İşte size bir soru!"

"Aston Martin'in sahibisiniz, kendi servetinizden milyonlar akıttınız ve ortada çok büyük miktarda sponsorluk parası var. Size gelip 'Lance'in bu takımı takımlar şampiyonasında zirveye taşımak için yapılması gereken işi yapabileceğinden emin misiniz?' diyen sponsorlara ne diyeceksiniz?"

"Eğer siz Lawrence Stroll iseniz, ne cevap vereceğinizi bilmek istiyorum."

Coulthard bunun üzerine, "Kronometre yalan söylemez."

"Gerçeğin mantıklı açıklaması bu. Lance'in yeterince iyi olmadığını söylemiyorum, Formula 1'e girmeden önce her şeyi kazandı."

"Bence bu yıl bazı şanssızlıklar da yaşadı ama bu yıl gördüğünüz en zor sıralama seanslarından birinde ve Monako'da, genç ve parlak bir yetenek [Max Verstappen] ile daha yaşlı ve parlak bir yeteneğin [Alonso] ilk çizgiyi alması sürpriz miydi?"

"Yani artık bahane üretmeye devam edemeyeceğiniz bir nokta var."

"Bu bir kronometre yarışı ve takımların gelecekte ne yapmayı seçeceklerini belirleyecek şey de bu." dedi.