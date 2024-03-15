Jordan: "Şimdiye kadarki performansıyla paramı Ricciardo'ya yatırmam"

Bu durum yakında değişmezse, Ricciardo'nun değiştirilebileceğini ve pilotun bile takımın kararını anlayacağını düşünüyor.

Geçtiğimiz sezon Red Bull'un genç takımıyla Formula 1'e dönen Ricciardo'nun geri dönüşü Zandvoort'ta elini kırmasıyla sekteye uğradı. Ancak sakatlıktan döndükten sonra takım patronlarını 2024 yarış koltuğunu hak ettiğine ikna edecek kadar başarılı oldu.

Ancak bu yıl bir kez daha Sergio Perez'in Red Bull Racing koltuğu için aday gösterilirken, Ricciardo henüz kendini gösteremedi.

Sıralama turlarında Yuki Tsunoda tarafından gölgede bırakılırken, Suudi Arabistan Grand Prix'sinde de Ricciardo performansıyla ortalarda görünmedi.

Öyle ki eski F1 takım patronu Jordan, Ricciardo'nun performansından ikna olmadığını söylüyor.

Formula For Success podcast'ine Jordan, "Formula 1'de daha sevilen bir kişilik olduğunu sanmıyorum. Kesinlikle Formula 1'de gördüğüm en iyi gülümsemeye sahip. O bir takımda olması gereken sihirli bir adam."

"Ama bilirsiniz, bu size takımda sürücü olma hakkını vermez."

Daniel Ricciardo, RB F1 Team VCARB 01 Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images

"Sadece McLaren döneminin sona ermesinin gerçekten göze çarpan bir şey olmasından endişeliyim ve nerede kaybettiğini göremedim. O zamandan beri Daniel'i tutmak için zor kazandığım sponsorluk paramı yatırmak isteyeceğime beni ikna eden hiçbir şey olmadı."

"Bir sonuca belki de herkesten daha fazla ihtiyacı var ve bunu toparlaması gerekiyor. Çünkü aksi takdirde gönderilecek ve neden gönderildiğini de anlayabilir çünkü performansı o kadar iyi değil."

"Demek istediğim, spin atmamalı, pit stop sırasında kendini geriye düşürmemeli. Max'in bunu yaptığını görmüyorsunuz, diğer insanların bunu yaptığını görmüyorsunuz."

"Daniel'e her ne kadar hayran olsak da ve bence Formula 1 için büyük bir değer olsa da, kronometre asla yalan söylemez ve Daniel açısından kronometre soru işaretleri barındırıyor."

"Oliver Bearman gibi insanların onun yaptığı gibi geldiğini gördüğümüzde, Daniel Ricciardo gibi insanlar omuzlarının üzerinden bakmak ve 'Burada ne kadar zamanım kaldı' demek zorunda kalacaklar." dedi.

Red Bull motor sporları danışmanı Helmut Marko Speedweek'e verdiği demeçte Ricciardo'nun acele etmesi gerektiğini söyledi: "Racing Bulls hakkında bir şey söylemek istiyorum. Bu sezon hem Yuki hem de Daniel için tehlikede olan çok şey var."

"Yuki'nin sıralama performansı çok iyiydi ve Ricciardo'nun yakında bir şeyler bulması gerekiyor." dedi.