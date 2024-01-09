Jordan: "Schumacher, 1999'da takım arkadaşının şampiyon olmasını istemedi"
Jordan takımının kurucusu Eddie Jordan, Michael Schumacher'e eleştiriler yöneltti.
Michael Schumacher, Formula 1'de yarışmaya Eddie Jodan'ın takımı Jordan ile başladı fakat tek yarışın ardından Flavio Briatore'nin teklifini kabul ederek Benetton'a geçti.
Bundan sonra ikilinin arası hiçbir zaman düzelmemiş görünüyordu.
Jordan dönem dönem Schumacher hakkında eleştirel yorumlarda bulunuyor ve bu yorumlarına bir yenisini daha ekledi.
Formula For Success podcast'inde Schumacher'in 1999'de Eddie Irvine'ın şampiyon olmasına yardım etmediğini öne sürdü.
Jordan, "1999'da bacağı iyileştikten sonra pistlere döndü ve herkese Irvine'in şampiyonluğu kazanmasına yardım edeceğini açıkladı fakat yapmadı."
"Aksine, bunu engellemek için elinden gelen her şeyi yaptı çünkü Ferrari'nin başka bir pilotla şampiyonluğu kazanmasını istemiyordu."
Fotoğraf: Carl Bingham / Motorsport Images
Eddie Jordan
"Ben buna inanıyorum ve Irvine de böyle düşünüyor."
"Eddie'ye yardım etmek için hiçbir şey yapmadığı Suzuka yarışını hatırlayın. Şampiyon, hak ettiği üzere Mika Hakkinen oldu."
"Michael her zaman zor bir takım arkadaşıydı ve diğerleri - Massa, Barrichello ve Irvine ikincil pilot olmak zorunda kaldılar."
"Ben bundan hiç hoşlanmadım." dedi.
Sonrasında en iyi takım arkadaşları sorulduğunda Jordan, "Prost ve Senna'yı en iyi takım arkadaşları olarak görüyorum."
"İkisi de inanılmaz yetenekliydi. Prost dört, Senna üç şampiyonluk kazandı, ikisi de fevkalade hızlıydı." dedi.
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