Formula 1
Formula 1
R
Formula 1
Bahreyn GP
Biletler
28 Mar
FP1:
46 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Çin GP
Biletler
11 Nis
Canceled
R
Formula 1
Emilia Romagna GP
Biletler
18 Nis
Yarış:
70 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
İspanya GP
Biletler
09 May
Sıradaki Etkinlik
87 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Monako GP
Biletler
23 May
Yarış:
105 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Azerbaycan GP
Biletler
06 Haz
Yarış:
118 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Kanada GP
Biletler
13 Haz
Yarış:
126 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Fransa GP
Biletler
27 Haz
Yarış:
140 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Avusturya GP
Biletler
04 Tem
Sıradaki Etkinlik
143 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Britanya GP
Biletler
18 Tem
Yarış:
161 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Macaristan GP
Biletler
01 Ağu
Yarış:
175 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Belçika GP
Biletler
29 Ağu
Yarış:
203 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Hollanda GP
Biletler
05 Eyl
Yarış:
210 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
İtalya GP
Biletler
12 Eyl
Yarış:
217 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Rusya GP
Biletler
26 Eyl
Yarış:
230 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Singapur GP
Biletler
03 Eki
Sıradaki Etkinlik
234 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Japonya GP
Biletler
10 Eki
Yarış:
244 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Birleşik Devletler GP
Biletler
24 Eki
Yarış:
259 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Meksika GP
Biletler
31 Eki
Yarış:
266 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Brezilya GP
Biletler
07 Kas
Yarış:
273 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Avustralya GP
Biletler
21 Kas
Yarış:
286 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Suudi Arabistan GP
Biletler
05 Ara
Yarış:
301 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Abu Dabi GP
Biletler
12 Ara
Yarış:
308 gün
Tüm programı gör
TÜMÜ:
Program Sonuçlar Puan Durumu
Biletler
Oturum aç

Motorsport Network

TV Bilet al Mağaza

Uygulamalarımızı indirin

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Bilet al Mağaza
Önceki
Formula 1 / Son dakika

Jordan: "Schumacher ilk yarışında bana 'pervasızca' yalan söyledi"

paylaşım
yorumlar
Jordan: "Schumacher ilk yarışında bana 'pervasızca' yalan söyledi"
Ekleyen:
, Editör

Eddie Jordan Michael Schumacher’in F1’deki ilk yarışını anlatırken, Alman pilotun kendisine önceki tecrübesi konusunda yalan söylediğini de belirtti.

1991 Belçika GP’si, Jordan F1 takımının griddeki ilk sezonunun 11. yarışı olacaktı fakat takımın pilotlarından Bertrand Gachot, bir taksi sürücüsünü darp etttiği gerekçesiyle 18 aylık hapis cezasına çarptırılmıştı.

Dolayısıyla yerine yarışacak bir pilota ihtiyaç vardı ve Mercedes de bunu, Schumacher’in F1’e girebilmesi için bir fırsat olarak gördü ve koltuğu Schumacher’e vermeleri için takıma 150.000 dolar teklifte bulundu. Teklif kabul edildi ve Alman pilot, herkesi etkileyerek ilk yarışında sıralama turlarını 7. sırada tamamladı ve yarışın başında 5. sıraya kadar çıktı, fakat sonrasında debriyaj sorunu nedeniyle yarıştan çekilmek zorunda kaldı.

Jordan temel faktörün para olduğunu, fakat Schumacher’in seçilmesinde bir diğer sebebin de Formula 3’te birçok kişiyi etkilemesi ve kendisine Spa pistinde tecrübesi olduğunu söylemesi olduğunu belirtti. Fakat ileride Jordan, Schumacher’in Spa tecrübesine dair sözünün yanlış olduğunu öğrenecekti.

BBC Sound’ın This Sporting Life programına konuşan İrlandalı yönetici, “Bana yalan söyledi, bana pervasızca yalan söyledi!”

“Oraya gitmeden önce, daha önce hiç Spa’ya gelip gelmediğini sordum. Bir yarış pilotuna ‘Daha önce hiç Spa’ya geldin mi?’ diye soruyorsanız, onun ‘Evet, turist olarak gelmiştim.’ cevabını vermesini beklemezsiniz, daha önce bir yarış sürücüsü olarak geldiğini var sayarsınız.”

“Fakat daha önce hiç burayı görmemişti. Babasıyla yıllar önce karting yaptığı sırada gelmişti fakat hiç orada yarışmamıştı.”

“O hafta sonu başardıklarının önemini bir kat daha artıran şey de bu.” dedi.

Mercedes ve Jordan, Schumacher’in takım adına sezonun geri kalanında da yarışması için anlaşmıştı fakat son sözleşme henüz yapılmadığı için Alman pilot, Monza’da gerçekleşecek bir sonraki yarış için Benetton’a geçti ve devamında o takımda kaldı.

Jordan çok sinirlendiğini, fakat sonrasında mahkemeye de taşıdığı bu fiyaskoda suçlanacak taraf Schumacher olmadığı için ondan nefret etmesine sebep olmadığını söyledi.

7 kez dünya şampiyonu hakkında görüşü sorulduğunda Jordan, “Konu onu sevmem ya da sevmemem değil. Eğer o açıdan soruyorsanız, onu sevmiyor değilim.”

“Konuyu ele alış şeklini çok yanlış buldum fakat sorumlunun daha çok AMG olduğunu düşünüyorum, onun menajerleri onlardı. Fakat onların - çok da kötü konuşmak istemiyorum çünkü bu, çok uzun zaman önceydi ve halen üzüntülüymüşüm gibi görünmek istemiyorum- bana karşı çok kötü muamelede bulunduğunu düşünüyorum.”

“Konuyu halletme yöntemleri ve bir sözleşmenin maddeleriyle oynanmasına göz yummaları , ki tek bir kelime değiştirildi -‘mevcut sözleşme’ yerine ‘biz sözleşme’ yazıldı, bence çok kalitesiz bir hareketti. Bunun çok uyanıkça bir hareket olduğunu düşündüm ve halen öyle düşünüyorum. Bunu hiçbir zaman, hiçbir kimseye yapmam; ve bu türden şeyleri yapacak birisine de güvenmek istemem.” dedi.

Ecclestone: "Hamilton'ın patronu olsam 'ya bunları kabul et ya da git' derdim"

Önceki haber

Ecclestone: "Hamilton'ın patronu olsam 'ya bunları kabul et ya da git' derdim"
Yorumları görüntüle

Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Pilotlar Eddie Jordan , Michael Schumacher
Takımlar Jordan
Editör Memet Kağan Bilgili

Çok Okunanlar

1
Formula 1

Jordan: "Schumacher ilk yarışında bana 'pervasızca' yalan söyledi"

25 dk
2
Formula 1

Ecclestone: "Hamilton'ın patronu olsam 'ya bunları kabul et ya da git' derdim"

1s
3
Formula 1

Tost, Renault'ya haksızlık yapıldığına dair görüşleri reddediyor!

2s
4
Formula 1

Alonso'nun dönüşüyle 2021'de F1 gridinde toplam 14 şampiyonluk olacak

4s
5
F3

F3 Asya Yas Marina: Daruvala kazandı, Cem yarış dışı kaldı

1s
Son Haberler
Jordan: "Schumacher ilk yarışında bana 'pervasızca' yalan söyledi"
F1

Jordan: "Schumacher ilk yarışında bana 'pervasızca' yalan söyledi"

25dk
Ecclestone: "Hamilton'ın patronu olsam 'ya bunları kabul et ya da git' derdim"
F1

Ecclestone: "Hamilton'ın patronu olsam 'ya bunları kabul et ya da git' derdim"

1s
Tost, Renault'ya haksızlık yapıldığına dair görüşleri reddediyor!
F1

Tost, Renault'ya haksızlık yapıldığına dair görüşleri reddediyor!

2s
Haas, motorların dondurulması konusunda Red Bull'u destekliyor!
F1

Haas, motorların dondurulması konusunda Red Bull'u destekliyor!

2s
Güney Afrika, F1 takvimine dönmeye çalışıyor
F1

Güney Afrika, F1 takvimine dönmeye çalışıyor

3s
Son Videolar
DÜNYA TERSİNE DÖNDÜ BU NASIL SIRALAMA!? - F1 2020 My Team Kariyeri, Bölüm 26 30:26
Formula 1
24dk

DÜNYA TERSİNE DÖNDÜ BU NASIL SIRALAMA!? - F1 2020 My Team Kariyeri, Bölüm 26

VİETNAM'DA PATLAYAN PATLAYANA! - F1 2020 My Team Kariyeri, Bölüm 25 26:58
Formula 1
1s

VİETNAM'DA PATLAYAN PATLAYANA! - F1 2020 My Team Kariyeri, Bölüm 25

MERCEDES VARİ PİT STRATEJİSİ! - F1 2020 My Team Kariyeri, Bölüm 24 23:08
Formula 1
1s

MERCEDES VARİ PİT STRATEJİSİ! - F1 2020 My Team Kariyeri, Bölüm 24

YENİ SEZON, YENİ MOTOR, YENİ HEDEFLER - F1 2020 My Team Kariyeri, Bölüm 23 26:38
Formula 1
1s

YENİ SEZON, YENİ MOTOR, YENİ HEDEFLER - F1 2020 My Team Kariyeri, Bölüm 23

KARİYERİMİZİN İLK SEZON FİNALİ! - F1 2020 My Team Kariyeri, Bölüm 22 29:29
Formula 1
1s

KARİYERİMİZİN İLK SEZON FİNALİ! - F1 2020 My Team Kariyeri, Bölüm 22

More from
Memet Kağan Bilgili
Ocon: "Bahreyn 1'de araçla daha önce hiç olmadığım kadar mutluydum"
Formula 1 / Son dakika

Ocon: "Bahreyn 1'de araçla daha önce hiç olmadığım kadar mutluydum"

Gasly, Imola'da kullandığı kaskı Senna vakfına bağışladı!
Formula 1 / Son dakika

Gasly, Imola'da kullandığı kaskı Senna vakfına bağışladı!

Stroll: "Aston Martin 'herkesin takımı' olacak"
Formula 1 / Son dakika

Stroll: "Aston Martin 'herkesin takımı' olacak"

More from
Jordan
Alonso gibi F1'den uzaklaşamayan beş pilot Bahreyn GP
Formula 1 / Nostalji

Alonso gibi F1'den uzaklaşamayan beş pilot

Michael Schumacher'in rekorları
Formula 1 / En iyiler listesi

Michael Schumacher'in rekorları

Özel İçerik: Schumacher'in F1 aracı kullanmayı öğrenme süreci
Formula 1 / Özel Haber

Özel İçerik: Schumacher'in F1 aracı kullanmayı öğrenme süreci

Çok Okunanlar Bugün

Jordan: "Schumacher ilk yarışında bana 'pervasızca' yalan söyledi"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Jordan: "Schumacher ilk yarışında bana 'pervasızca' yalan söyledi"

Alonso'nun dönüşüyle 2021'de F1 gridinde toplam 14 şampiyonluk olacak
Formula 1 Formula 1 / Haberler

Alonso'nun dönüşüyle 2021'de F1 gridinde toplam 14 şampiyonluk olacak

Ecclestone: "Hamilton'ın patronu olsam 'ya bunları kabul et ya da git' derdim"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Ecclestone: "Hamilton'ın patronu olsam 'ya bunları kabul et ya da git' derdim"

F3 Asya Yas Marina: Daruvala kazandı, Cem yarış dışı kaldı
F3 F3 / Yarış raporu

F3 Asya Yas Marina: Daruvala kazandı, Cem yarış dışı kaldı

Tost, Renault'ya haksızlık yapıldığına dair görüşleri reddediyor!
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Tost, Renault'ya haksızlık yapıldığına dair görüşleri reddediyor!

Haas, motorların dondurulması konusunda Red Bull'u destekliyor!
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Haas, motorların dondurulması konusunda Red Bull'u destekliyor!

Aston Martin, gelişim hakkını "Mercedes tarzı gövde tasarımı" için kullanacak!
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Aston Martin, gelişim hakkını "Mercedes tarzı gövde tasarımı" için kullanacak!

Sainz: "Hamilton-Mercedes dominasyonunu yargılamak imkansız"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Sainz: "Hamilton-Mercedes dominasyonunu yargılamak imkansız"

Son Haberler

Jordan: "Schumacher ilk yarışında bana 'pervasızca' yalan söyledi"
F1 Formula 1 / Son dakika

Jordan: "Schumacher ilk yarışında bana 'pervasızca' yalan söyledi"

Ecclestone: "Hamilton'ın patronu olsam 'ya bunları kabul et ya da git' derdim"
F1 Formula 1 / Son dakika

Ecclestone: "Hamilton'ın patronu olsam 'ya bunları kabul et ya da git' derdim"

Tost, Renault'ya haksızlık yapıldığına dair görüşleri reddediyor!
F1 Formula 1 / Son dakika

Tost, Renault'ya haksızlık yapıldığına dair görüşleri reddediyor!

Haas, motorların dondurulması konusunda Red Bull'u destekliyor!
F1 Formula 1 / Son dakika

Haas, motorların dondurulması konusunda Red Bull'u destekliyor!

Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.