Jordan: "Schumacher ilk yarışında bana 'pervasızca' yalan söyledi"

1991 Belçika GP’si, Jordan F1 takımının griddeki ilk sezonunun 11. yarışı olacaktı fakat takımın pilotlarından Bertrand Gachot, bir taksi sürücüsünü darp etttiği gerekçesiyle 18 aylık hapis cezasına çarptırılmıştı.

Dolayısıyla yerine yarışacak bir pilota ihtiyaç vardı ve Mercedes de bunu, Schumacher’in F1’e girebilmesi için bir fırsat olarak gördü ve koltuğu Schumacher’e vermeleri için takıma 150.000 dolar teklifte bulundu. Teklif kabul edildi ve Alman pilot, herkesi etkileyerek ilk yarışında sıralama turlarını 7. sırada tamamladı ve yarışın başında 5. sıraya kadar çıktı, fakat sonrasında debriyaj sorunu nedeniyle yarıştan çekilmek zorunda kaldı.

Jordan temel faktörün para olduğunu, fakat Schumacher’in seçilmesinde bir diğer sebebin de Formula 3’te birçok kişiyi etkilemesi ve kendisine Spa pistinde tecrübesi olduğunu söylemesi olduğunu belirtti. Fakat ileride Jordan, Schumacher’in Spa tecrübesine dair sözünün yanlış olduğunu öğrenecekti.

BBC Sound’ın This Sporting Life programına konuşan İrlandalı yönetici, “Bana yalan söyledi, bana pervasızca yalan söyledi!”

“Oraya gitmeden önce, daha önce hiç Spa’ya gelip gelmediğini sordum. Bir yarış pilotuna ‘Daha önce hiç Spa’ya geldin mi?’ diye soruyorsanız, onun ‘Evet, turist olarak gelmiştim.’ cevabını vermesini beklemezsiniz, daha önce bir yarış sürücüsü olarak geldiğini var sayarsınız.”

“Fakat daha önce hiç burayı görmemişti. Babasıyla yıllar önce karting yaptığı sırada gelmişti fakat hiç orada yarışmamıştı.”

“O hafta sonu başardıklarının önemini bir kat daha artıran şey de bu.” dedi.

Mercedes ve Jordan, Schumacher’in takım adına sezonun geri kalanında da yarışması için anlaşmıştı fakat son sözleşme henüz yapılmadığı için Alman pilot, Monza’da gerçekleşecek bir sonraki yarış için Benetton’a geçti ve devamında o takımda kaldı.

Jordan çok sinirlendiğini, fakat sonrasında mahkemeye de taşıdığı bu fiyaskoda suçlanacak taraf Schumacher olmadığı için ondan nefret etmesine sebep olmadığını söyledi.

7 kez dünya şampiyonu hakkında görüşü sorulduğunda Jordan, “Konu onu sevmem ya da sevmemem değil. Eğer o açıdan soruyorsanız, onu sevmiyor değilim.”

“Konuyu ele alış şeklini çok yanlış buldum fakat sorumlunun daha çok AMG olduğunu düşünüyorum, onun menajerleri onlardı. Fakat onların - çok da kötü konuşmak istemiyorum çünkü bu, çok uzun zaman önceydi ve halen üzüntülüymüşüm gibi görünmek istemiyorum- bana karşı çok kötü muamelede bulunduğunu düşünüyorum.”

“Konuyu halletme yöntemleri ve bir sözleşmenin maddeleriyle oynanmasına göz yummaları , ki tek bir kelime değiştirildi -‘mevcut sözleşme’ yerine ‘biz sözleşme’ yazıldı, bence çok kalitesiz bir hareketti. Bunun çok uyanıkça bir hareket olduğunu düşündüm ve halen öyle düşünüyorum. Bunu hiçbir zaman, hiçbir kimseye yapmam; ve bu türden şeyleri yapacak birisine de güvenmek istemem.” dedi.