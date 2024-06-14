Jordan: "Sainz'ın Williams'a geçişi gerçekleşmeyecek"

Sainz’a, kış mevsiminde 2025 için Ferrari’deki yerini yedi kez Dünya Şampiyonu olan Lewis Hamilton’ın alacağı bildirildiğinde İspanyol pilot gelecek sezon için koltuksuz kaldı.



İspanyol pilot 2024 sezonuna şimdiye kadarki en iyi başlangıcını yaparak karşılık verdi: Apandisit nedeniyle Suudi Arabistan'da yarışın dışında kaldıktan iki hafta sonra Avustralya Grand Prix'sindeki zaferiyle doruğa ulaştı. Ancak Sainz son haftalarda Mercedes ve Red Bull'daki fırsatların kapandığını gördü.



PlanetF1.com geçen ayki Monako Grand Prix'si öncesinde Sainz'ın Mercedes tarafından şimdilik değerlendirilmediğini ve takımın üç kez Dünya Şampiyonu olan Max Verstappen'i Red Bull'dan çekememesi halinde 17 yaşındaki genç yetenek Andrea Kimi Antonelli'yi Hamilton'ın 2025'teki halefi olarak terfi ettirmeye hazır olduğunu ortaya çıkardı.



Bu arada Red Bull, geçtiğimiz hafta sonu Kanada Grand Prix'si öncesinde Verstappen'in takım arkadaşı Sergio Perez'in iki yıllık yeni bir sözleşme imzaladığını ve 2026 sezonunun sonuna kadar Milton Keynes merkezli ekiple anlaştığını duyurdu.



Sainz'ın seçeneklerinin, bir süredir 29 yaşındaki pilotla ilgilenen ve ona kazançlı bir sözleşme önerdiğine inanılan Audi ile Williams arasında olduğu düşünülüyor.

Carlos Sainz, Scuderia Ferrari, 1st position, celebrates on the podium Fotoğraf: Sam Bagnall / Motorsport Images



Williams takım müdürü James Vowles, Sainz'ın peşinde olduğu konusunda açık davrandı, hatta Montreal'de Grove merkezli takıma katılmanın "kolay bir karar" olduğunu ve takımın önümüzdeki yıllarda gridin ön sıralarına dönme konusunda "ciddi" olduğunu iddia etti.



Eski McLaren ve Red Bull pilotu David Coulthard ile birlikte Formula For Success podcast'ine katılan Jordan -Hamilton'ın 2012 sonunda McLaren'den Mercedes'e geçeceğini tahmin etmişti- Williams'ın modern F1'de eski ihtişamını yeniden yakalamasının "zor" olduğunu iddia etti.



Vowles'ın Ferrari'den ayrılan yıldızla sözleşme imzalama konusundaki artan güvenine rağmen Sainz'ın Mercedes’in motor müşterilerine geçişinin "gerçekleşmeyeceğini” kesin bir dille ifade etti.

Jordan, şunları söyledi:



"Alex Albon bir süredir muhteşem bir yetenek olduğunu düşündüğüm biri.”



"Frank [Williams] ve Patrick Head oradayken ve Adrian Newey oradayken, yenilmesi gereken takım onlardı. Kesinlikle harikaydılar.”



"Dolayısıyla onları şu anda bulundukları yerde görmek biraz üzücü, utanç verici.”



"Toparlanabilirler mi? Elbette. Herkes geri dönebilir. Ancak bugünlerde bu çok daha zor bir iş çünkü finansla destekleniyor.”



"Carlos Sainz'in oraya gideceği söyleniyor. Bunun gerçekleşeceğini düşünüyor muyum? Dürüst olmak gerekirse, böyle bir şey olacağını sanmıyorum. Böyle bir şey olmayacak."



Jordan, 2021'den beri, dört kez Dünya Şampiyonu olan Sebastian Vettel'in yerine geçen Charles Leclerc ile verimli bir ortaklık kuran Sainz'ın Ferrari'de Hamilton'ın yerini almasından dolayı kendisini "küçümsenmiş" hissedeceğini öne sürdü.



Jordan şunları söyledi: "Carlos bir değişim içinde.



"Ferrari tarafından kendisine kapı gösterildiği için çok ama çok hayal kırıklığına uğramış olmalı çünkü yanlış bir şey yaptığını düşünmüyorum.”



"Doğru görünüyordu, doğru davranıyordu, onlar için yarışlar kazandı. Tanrı aşkına, daha ne yapabilirdi ki?”

Eddie Jordan Fotoğraf: Lionel Ng / Motorsport Images



"Ben onun adına aşağılanmış hissediyorum ve eğer Carlos Sainz olsaydınız siz de aşağılanmış hissederdiniz.”



"Genç, güçlü ve hırslı, çok güçlü, yapılandırılmış bir takımımız varken Lewis Hamilton'ı almanın ne anlamı var?”



"Carlos Sainz'ın haksızlığa uğradığını düşünüyorum."



Hamilton'ın sürpriz transferinin ardından Ferrari, geçtiğimiz ay Verstappen ve Vettel gibi isimlerle takımın başarısını yöneten Red Bull'dan 2025'in başlarında ayrılacağını doğrulayan F1 tasarım dehası Adrian Newey'i transfer etmek için yoğun temaslarda bulundu.



Coulthard, Hamilton'ın Ferrari'ye önemli bir çekim gücü getireceğine inanıyor ve ekliyor: “Sanırım bu, Hamilton'ın gücü ve Ferrari'nin onun diğer şeyleri de getireceğine olan inancı."