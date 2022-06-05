Jordan: "Russell, Hamilton'ı tahtından indirdi"

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Russell, bu sezon sıralamalarda Hamilton'ı 4-3 geride bıraktı ve yedi yarıştan altısında takım arkadaşının önünde finiş gördü.

Birçok isim Mercedes'te liderliğin değiştiğini düşünüyor ancak Russell, takımın yeni nesil aracına daha hızlı adapte olmuş gibi gözükse de, Hamilton birçok durumda şanssızdı ve yanlış zamanlanmış güvenlik araçlarının veya talihsiz koşulların kurbanı oldu.

Fakat Jordan, yavaş yavaş da olsa liderliğin Hamilton'dan Russell'a geçeceğine emin.

Jordan, "Bence Formula 1 kapsamında dünyadaki herkes Lewis Hamilton'ın lider olduğunu düşünüyor."

"Ancak artık böyle değil, takımda dahi böyle değil çünkü Russell onu tahtından indirdi. Bunu izlemek çok ilginç ve Lewis'ın bunun üstesinden nasıl geleceğini görmek istiyorum." dedi.

Lewis Hamilton, Mercedes W13 George Russell, Mercedes W13 Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Jordan'ın görüşüne karşı çıkan Mercedes patronu Toto Wolff, Russell'ın yarışlarda Hamilton'ın önünde olmasının uzun vadeli bir durum olmadığını söyledi.

Russell'ın Hamilton'ı yenmesinin artık olağan bir şey olup olmadığı sorulan Wolff şunları söyledi: "Lewis'in şanssızlıklarına bakarsanız, hayır. Yarışa bakın: yeniden arkada takıldı kaldı."

"Esteban ile temas etti, Fernando'nun arkasında kaldı ve sıralamada kırmızı bayrak çıktı. Bence bu durum değişecek. Yani bu şanssızlıklar bittiği zaman aynı tempoda olacaklar. Bir antrenman biri lider oluyor, öbüründe de diğeri lider oluyor ve bu harika."

"Ayrıca aracı düzeltmek için de birlikte çalışıyorlar çünkü bunu yapmamız lazım."