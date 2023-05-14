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Jordan: "Ricciardo Perez gibi performans gösteremez"

Eddie Jordan, Daniel Ricciardo bugün Red Bull adına yarışsaydı, Max Verstappen'den daha iyisini yapamayacağını söylüyor.

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Max Verstappen, Red Bull Racing, Daniel Ricciardo, Sergio Perez, Red Bull Racing

Bu yıl Sergio Perez ve Max Verstappen arasında epey keyifli bir mücadele var. İkili benzer sayıda yarış kazandı ve şampiyonada aralarında 14 puan var.

Son yılların aksine ileriye doğru büyük bir adım atan Perez'in bu performansı Red Bull için "tatlı bir bela" olmuş durumda.

Bazıları şu anda yedek pilot olan Ricciardo'nun Perez'in yerinde olması halinde durumun nasıl olacağını merak ediyor.

Geçtiğimiz günlerde konuşan David Coulthard, Red Bull Racing'de kim yarışırsa yarışsın Verstappen'i yenemeyeceğini iddia etti.

Coulthard, "Şampiyonada 20 küsur yaşlarında olan yeni bir sürücü jenerasyonu var."

"Bu isimler  önümüzdeki on yılda galibiyet için mücadele edecekler."

"Bu çocuklardan herhangi biri yarış kazanabilecekleri bir araca sahip oldukları takdirde, Max ile rekabet edebilir. Fakat onunla aynı takımda çalışmak daha zor bir iş."

"Max bir makine gibi işliyor, yarış ortamında büyüdü, her iki ebeveyni de yarışçıydı. Saldırganlığı, güçlü iradesi ve çok büyük bir yeteneği var."

"Sergio'nun yerini alabilecek ve Max'e gerçek bir sorun çıkarabilecek birini hayal edebiliyor musunuz?" dedi.

Jordan ise Ricciardo üzerinden gitti ve şöyle dedi: "Bunu bir kez bile düşünmedim. Daniel, Max'le Sergio kadar iyi baş edemez."

"Onun nasıl çalıştığını hepimiz gördük. Hepimiz onu çok sevsek de, onunla konuşmak harika olsa da, Perez şu anda olağanüstü bir performans sergiliyor." 

Daniel Ricciardo, Red Bull Racing

Daniel Ricciardo, Red Bull Racing

Fotoğraf: Red Bull Racing

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