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Formula 1 İtalya GP

Jordan: "Red Bull'un mevcut durumu tek kelimeyle 'felaket'"

Eski F1 takım patronu Eddie Jordan, zorlu geçen İtalya Grand Prix'sinin ardından Red Bull'un formunu 'felaket' olarak nitelendirdi.

Zeynep Taş
Zeynep Taş
Max Verstappen, Red Bull Racing RB20

Max Verstappen, Red Bull Racing RB20

Fotoğraf: Red Bull Content Pool

Max Verstappen yarışı kazanan Charles Leclerc'in yaklaşık 38 saniye gerisinde altıncı olduğu için Red Bull, Monza'da 2024 sezonunun en kötü hafta sonunu geçirdi.

İtalya GP'sinin ardından Red Bull ile McLaren arasındaki puan farkı 8'e, Max Verstappen ile Lando Norris arasındaki fark 62'ye düştü.

Formula for Success podcast'inin son bölümünde konuşan Jordan, Red Bull'un içinde bulunduğu durum hakkında konuştu.

"Yarışları 15 saniye farkla kazandıkları zamandan bu yana neyi değiştirdiler? Bu süreçte yaptıkları güncellemelerin hiçbir işe yaramadığından oldukça eminim." 

"Sadece kendilerini kandırıyorlar ve yanlış verilere sahip bir rüzgar tüneline inanıyorlar."

Christian Horner, Team Principal, Red Bull Racing, inspects a nose section

Christian Horner, Team Principal, Red Bull Racing, inspects a nose section

Fotoğraf: Simon Galloway / Motorsport Images

"Sezon başında oldukları yere geri dönmeleri ve hiçbir şeyin değişmediğinden emin olmaları gerekiyor çünkü şu anda tek kelimeyle felaket bir noktadalar."

Jordan, Red Bull takım patronu Christian Horner'ın işleri yoluna koymak için büyük bir sorumluluğu olduğuna inanıyor.

"Christian Horner'ın yapması gereken büyük bir iş var, artık bir şeyleri değiştirmek zorunda."

"Hepimiz Perez'i eleştiriyorduk ama belki de Perez o araçta yapabileceği maksimum şeyi yapıyordur."

"Şu anda Max için de aynı şey geçerli. Bana göre şu anda F1'deki en iyi pilot o ve şu anda dördüncü, beşinci ya da altıncı olmak onu mahvediyor olmalı." 

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