Jordan: "Red Bull'a kafa tutacak birine ihtiyacımız var"

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Formula For Success podcast'ine katılan Jordan, David Coulthard ile Toto Wolff'un yönetim tarzını tartışırken, Coulthard Abu Dabi 2016'da Jordan'ın Wolff'un yönetim tarzını 'zayıf' olarak nitelendirdiği bir röportaja atıfta bulundu.

Coulthard, Jordan'a Mercedes'in hâlâ zayıf bir yönetime sahip olduğuna inanıp inanmadığını ve bunun Mercedes'in artık F1'de standart belirleyici olmamasının nedenlerinden biri olup olmadığını sordu.

Jordan, "Toto'ya sataşmayı seviyorum."

"Bunu seviyorum çünkü o bunu kabul ediyor ve bazen bana defolup gitmemi söylüyor! Ama yine de buna devam ediyorum."

"Toto'nun Formula 1'e gerçekten iyi bir katkı sağladığını düşünüyorum. Bence muazzam özelliklere sahip. Ancak dolaylı olarak soruyu yanıtlamak gerekirse, bu podcast'in son birkaç bölümünde tasarımcılarını ve mühendislerini eleştirdiği yerlerde ona karşı eleştirel davrandım." dedi.

1991-2005 yılları arasında Jordan Grand Prix takımını yöneten kendi Formula 1 patronluğu dönemine atıfta bulunan Jordan, Wolff'un yerinde olsaydı bu durumla nasıl başa çıkacağı konusunda şaka yaptı.

Jordan, "Jordan'ın patronuyken, eğer araç iyiyse, tüm sorumluluğu ben üstlenirdim."

"Ve tabii ki araç kötüyse, suçu başkasının üzerine atmaya çalışırdınız!"

James Allison, Technical Director, Mercedes AMG, and Toto Wolff, Executive Director (Business), Mercedes AMG Fotoğraf: Steve Etherington / Motorsport Images

"Ama aslında, ayağa kalkmalı ve bunu kabul etmelisiniz. Sorumluluğu eline almalı çünkü bu onun gözetimi altında oldu. Takım patronu o. Toto'nun ayağa kalkıp 'Bakın, Mercedes bir takımdır, her zaman bir takım olacaktır ve biz bunu yanlış yaptık' demesini tercih ederdim." dedi.

İki hafta önce 75 yaşına giren Jordan, Wolff hakkında hâlâ aynı şeyleri düşünüp düşünmediği konusunda şunları söyledi: "Hâlâ onun zayıf olduğunu düşünüyor muyum? Hayır. Zayıf olduğunu düşünmüyorum ama kesinlikle takımı benim yapacağımdan farklı bir şekilde yönetiyor."

"Ben biraz acımasızdım. Etrafta bir tehlike varsa, bunu kabul ederdim ya da kabul etmek isterdim çünkü eleştirilerden kaçma konusunda benim kadar becerikli olmayan insanları her zaman korumak isterdim."

"İstesem hepsine defolup gitmelerini söyleyebilirdim ve onlar da bunu bir şekilde kabul ettiler, bence Toto da aynı konumda ve söylemesi gereken buysa bu insanlara defolup gitmelerini söylemeli."

"Hayatının bu aşamasında, eleştirilerden nasıl kaçacağını bilmeli ve biliyor da. Söyleyeceğim tek şey bu."

"Ama bu bir zayıflık değil. Bu sadece farklı bir yönetim tarzı. Ona karşı büyük bir saygım var."

"Bakın, bu adam benim kazandığımın milyon katını kazandı. Onu nasıl eleştirebilirim ki? Aferin, devam et. Ama o takıma biraz daha iyi bir araç verirseniz çok sevinirim çünkü çaresiz durumdayız!"

"Red Bull'a kafa tutacak birine ihtiyacımız var ve şu anda kimse bunun gerçekleşebileceğini düşünmüyor." dedi.