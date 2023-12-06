Jordan: "Red Bull, Perez'in yerine başkasını geçirmez"

Sergio Perez, 2023 sezonunda beklentilerin altında kalmış ve takımdan gönderileceği söylentileri ortaya çıkmıştı.

Son kısımda nispeten toparlanmasının ardından bu söylentiler azaldı fakat yine de gelecek yılın ortasında takımdan gönderilebileceği konuşuluyor.

Böyle bir durumda koltuğuna geçecek isim eski Red Bull pilotu Daniel Ricciardo olabilir.

Fakat Eddie Jordan, Red Bull'un böyle bir yol izleyeceğine inanmıyor ve Perez'in en azından 2024 sonuna kadar Avusturyalı ekiple yarışacağına inanıyor.

Jordan, "Sergio 2023'e iyi bir başlangıç yaptı. Birkaç galibiyetten sonra yükselişe geçtiğini hissetti."

"Fakat sonrasında aniden Max'in de performansını arttırdığını ve sezon sonuna kadar kaybetmediği en yüksek seviyeye ulaştığını fark etti."

"Max hayal edilebilecek en zorlu takım arkadaşı."

"Şu anda Sergio'nun yerine geçebilecek bir isim hakkında çok fazla şey konuşuluyor fakat ben bu senaryonun gerçekleşebileceğini düşünmüyorum."

"Gelecek yıl için sözleşmesi var ve Red Bull'daki insanların ne düşündüğünü biliyorum onlar oldukça onurlu insanlar. Yani bunu tartışmamıza bile gerek yok, Perez gelecek yıl orada olacak." dedi.