Jordan: "Red Bull, Marko-Horner ikilisini asla bozmamalı"
Eski F1 takım patronu Eddie Jordan, takım yönetimindeki huzursuzluk söylentilerinin ortasında Red Bull'u Christian Horner-Helmut Marko ikilisini korumaya davet etti.
Geçtiğimiz haftalarda kıdemli Red Bull danışmanı ve sürücü programı müdürü Helmut Marko ve takım patronu Christian Horner arasında bir gerginlik olduğu söylentileri yayıldı.
Ancak Red Bull'un F1'de yeniden hakimiyet kurması ve arka arkaya iki kez pilotlar ve takımlar şampiyonluğu elde etmesiyle birlikte takımda huzursuzluk için çok az neden var gibi görünüyor.
Red Bull'un eski pilotu Coulthard ise padoktaki pek çok kişi gibi Horner ve Marko'nun çok iyi bir birliktelik sürdürdüğüne inanıyor ve bu durumu Mercedes'in geçmişte ortak sahibi ve takım patronu Toto Wolff ve Niki Lauda'nın arasındaki ilişkiye benzetiyor.
Coulthard, Formula for Success podcast'inde, "Red Bull'da huzursuzluk yaşandığına dair söylentiler mevcut."
"Açıkçası ben de uzun yıllar önce o takımın içindeydim ama dışarıdan algıladığım kadarıyla iki ayrı rolleri var. Tıpkı Niki [Lauda] ve Toto'nun [Wolff] iki ayrı rolü olduğu gibi."
"Niki bir nevi yaşlı devlet adamıydı ve olayları değerlendirirken açık sözlü olabiliyordu, Toto ise daha diplomatik ve modern bir iş adamı gibiydi. Bence Red Bull Racing'de de durum bu şekilde." dedi.
Fotoğraf: Carl Bingham / Motorsport Images
Eddie Jordan
Red Bull, 2023'te şimdiye kadar yapılan 20 yarışın 19'unu kazanarak RB19'u Formula 1 tarihinin en iyi araçlarından biri haline getirdi.
Jordan, motor yarışlarının Horner ve Newey'den daha iyi bir ortaklık görmediğine inanıyor ve Red Bull'un bu ikiliyi bozmaması gerektiğine inanıyor.
"Helmut Marko, [merhum Red Bull Racing kurucusu Dietrich] Mateschitz'e çok yakındı. Sanırım yönetim kuruluyla iletişim halinde ve Salzburg'da yaşıyor. Bu yüzden onlarla her zaman konuşuyor, muhtemelen Christian için iletişim kurmak biraz daha zor."
"Christian'ın uzun yıllar boyunca bu takım için başardıklarını gördüğünüzde, pozisyonunun düşmesi nasıl mümkün olabilir?"
"Ancak Christian'la ilgili en güzel şey, yanında Adrian Newey'in olması. Bu ikisi bir aradayken, motor yarışlarında gelmiş geçmiş en zorlu ortaklığı oluşturuyorlar ve adeta biri diğerinden besleniyor."
"Her zaman aynı fikirde olmayabilirler, eminim her iyi ortaklıkta olduğu gibi inişler ve çıkışlar olacaktır. Ancak Red Bull'u uyarıyorum, bu takımı olduğu gibi bırakın çünkü bu yatırımlar için inanılmaz getiriler sağladı. Şimdi bunu neden değiştiresiniz ki?"
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